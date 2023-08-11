«Тоттенхэм» разрешил Кейну лететь в Мюнхен

Ранее сообщалось, что вылет Кейна из Лондона в Мюнхен задерживается, так как «Тоттенхэм» пытается пересмотреть некоторые условия сделки. Английский клуб уверяет, что условия сделки с «Баварией» не менялись и остаются в силе.

Накануне «Бавария» согласовала с Кейном контракт до 2027 года. 30-летнему англичанину осталось пройти медосмотр и подписать контракт. «Тоттенхэм» получит за игрока 100 млн евро с возможными бонусами до 20 млн евро.