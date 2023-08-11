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12:54 (мск), источник: Sportmail.ru

«Тоттенхэм» разрешил Кейну лететь в Мюнхен

«Тоттенхэм» заявил, что нападающий команды Харри Кейн имеет разрешение на вылет в Мюнхен для прохождения медосмотра. Об этом сообщает Sky Sports.

Тоттенхэм Хотспур
БаварияЧемпионат Англии: таблица и календарь
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Источник: Reuters

Ранее сообщалось, что вылет Кейна из Лондона в Мюнхен задерживается, так как «Тоттенхэм» пытается пересмотреть некоторые условия сделки. Английский клуб уверяет, что условия сделки с «Баварией» не менялись и остаются в силе.

Накануне «Бавария» согласовала с Кейном контракт до 2027 года. 30-летнему англичанину осталось пройти медосмотр и подписать контракт. «Тоттенхэм» получит за игрока 100 млн евро с возможными бонусами до 20 млн евро.

Харри Кейн является воспитанником «Тоттенхэма» и выступает за первую команду с 2009 года. На его счету 435 матчей за лондонскую команду, в которых он забил 280 мячей и отдал 64 результативные передачи. Действующий контракт Кейна с «Тоттенхэмом» истекает следующим летом.

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