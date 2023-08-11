Кайседо отказался переходить в «Ливерпуль» из-за договоренностей с «Челси»

При этом, главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп подтвердил, что клуб договорился с «Брайтоном» о переходе.

Однако, по данным инсайдера Фабрицио Романо, 21-летний эквадорец решил не нарушать договоренностей, достигнутых с «Челси» еще в мае.

Теперь лондонскому клубу предстоит сделать еще одно предложение «Брайтону», чтобы оформить сделку.

21-летний Мойзес Кайседо перешел в «Брайтон» из эквадорского клуба «Индепендьенте дель Валье» за 5 миллионов евро. В минувшем сезоне Кайседо провел 43 матча, в которых отметился одним голом и одной результативной передачей. Контракт футболиста с «Брайтоном» рассчитан до конца июня 2027 года.