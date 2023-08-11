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16:08 (мск), источник: Sportmail.ru

Кайседо отказался переходить в «Ливерпуль» из-за договоренностей с «Челси»

Ранее поступала информация, что «Ливерпуль» готовит самый дорогой трансфер в истории АПЛ — 110 млн фунтов (127 млн евро) за полузащитника «Брайтона» Мойзеса Кайседо.

Ливерпуль
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Источник: AFP 2023

При этом, главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп подтвердил, что клуб договорился с «Брайтоном» о переходе.

Однако, по данным инсайдера Фабрицио Романо, 21-летний эквадорец решил не нарушать договоренностей, достигнутых с «Челси» еще в мае.

Теперь лондонскому клубу предстоит сделать еще одно предложение «Брайтону», чтобы оформить сделку.

21-летний Мойзес Кайседо перешел в «Брайтон» из эквадорского клуба «Индепендьенте дель Валье» за 5 миллионов евро. В минувшем сезоне Кайседо провел 43 матча, в которых отметился одним голом и одной результативной передачей. Контракт футболиста с «Брайтоном» рассчитан до конца июня 2027 года.

13 августа в рамках 1-го тура нового сезона Английской премьер-лиги состоится матч между основными претендентами на эквадорского футболиста — «Челси» примет «Ливерпуль» на своем стадионе.

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