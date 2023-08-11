Кайседо отказался переходить в «Ливерпуль» из-за договоренностей с «Челси»
Ранее поступала информация, что «Ливерпуль» готовит самый дорогой трансфер в истории АПЛ — 110 млн фунтов (127 млн евро) за полузащитника «Брайтона» Мойзеса Кайседо.
Ранее поступала информация, что «Ливерпуль» готовит самый дорогой трансфер в истории АПЛ — 110 млн фунтов (127 млн евро) за полузащитника «Брайтона» Мойзеса Кайседо.
При этом, главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп подтвердил, что клуб договорился с «Брайтоном» о переходе.
Однако, по данным инсайдера Фабрицио Романо, 21-летний эквадорец решил не нарушать договоренностей, достигнутых с «Челси» еще в мае.
Теперь лондонскому клубу предстоит сделать еще одно предложение «Брайтону», чтобы оформить сделку.
21-летний Мойзес Кайседо перешел в «Брайтон» из эквадорского клуба «Индепендьенте дель Валье» за 5 миллионов евро. В минувшем сезоне Кайседо провел 43 матча, в которых отметился одним голом и одной результативной передачей. Контракт футболиста с «Брайтоном» рассчитан до конца июня 2027 года.
13 августа в рамках 1-го тура нового сезона Английской премьер-лиги состоится матч между основными претендентами на эквадорского футболиста — «Челси» примет «Ливерпуль» на своем стадионе.