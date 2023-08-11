«Ливерпуль» готовит самый дорогой трансфер в истории АПЛ

Игроком серьезно интересовался «Челси», но в минувший четверг в переговоры вступил «Ливерпуль» и сделал «Брайтону» более выгодное предложение. Сообщается, что мерсисайдцы готовы заплатить за 21-летнего футболиста 110 млн фунтов (127 млн евро).

Последнее предложение «Челси» по Кайседо составляло около 100 млн фунтов (115 млн евро). После того, как в переговоры вошел «Ливерпуль», «Брайтон» решил продать игрока тому, кто больше заплатит. Сам Кайседо сейчас находится в Лондоне и ожидает, чем закончится «аукцион» между «Челси» и «Ливерпулем».

Минувшей ночью «Ливерпуль» начал оформление документов для завершении сделки. В клубе хотят подписать Кайседо как можно скорее и уже назначили игроку медобследование. В 10:00 по лондонскому времени (12:00 мск) у «Ливерпуля» запланирована пресс-конференция, где, вероятно, клуб официально объявит о трансфере игрока.

Покупка Кайседо станет самым дорогим трансфером в истории «Ливерпуля» и английского футбола в целом. Ранее самым дорогим трансфером в АПЛ была покупка «Челси» у «Бенфики» минувшей зимой Энцо Фернандеса за 121 млн евро.

Также трансфер Кайседо войдет в четверку самых дорогих покупок в истории футбола, уступив лишь трансферам Филиппе Коутиньо (145 млн евро), Киллиана Мбаппе (180 млн евро) и Неймара (222 млн евро).