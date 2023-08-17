Защитник «Манчестер Сити» Лапорт близок к переходу в «Аль-Наср»
Центральный защитник «Манчестер Сити» и сборной Испании Эмерик Лапорт может продолжить карьеру в Саудовской Аравии. Об этом сообщает портал The Athletic.
Центральный защитник «Манчестер Сити» и сборной Испании Эмерик Лапорт может продолжить карьеру в Саудовской Аравии. Об этом сообщает портал The Athletic.
По информации источника, «Манчестер Сити» принял предложение по 29-летнему защитнику от «Аль-Насра», за который выступает Криштиану Роналду. Сумма, предложенная за Лапорта, пока остается неизвестной. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость защитника в 25 млн евро.
Сам Лапорт открыт к переезду в Саудовскую Аравию. В прошлом сезоне испанец потерял место в основном составе «Сити», отыграв всего лишь 12 матчей в чемпионате Англии. Этим летом «горожане» приобрели у «Лейпцига» хорватского защитника Йошко Гвардиола за рекордные 90 млн евро, что еще больше уменьшило шансы Лапорта на возвращение в основу команды.
На данный момент «Манчестер Сити» ожидает от Лапорта окончательного решения по поводу места продолжения карьеры.
Лапорт перешел в «Сити» зимой 2018 года из «Атлетика» за 65 млн евро. Испанец провел за команду 180 матчей, в которых забил 12 мячей. В составе «горожан» он пять раз становился чемпионом АПЛ, дважды выигрывал Кубок Англии и один раз побеждал в Лиге чемпионов.