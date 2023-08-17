Защитник «Манчестер Сити» Лапорт близок к переходу в «Аль-Наср»

По информации источника, «Манчестер Сити» принял предложение по 29-летнему защитнику от «Аль-Насра», за который выступает Криштиану Роналду. Сумма, предложенная за Лапорта, пока остается неизвестной. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость защитника в 25 млн евро.

Сам Лапорт открыт к переезду в Саудовскую Аравию. В прошлом сезоне испанец потерял место в основном составе «Сити», отыграв всего лишь 12 матчей в чемпионате Англии. Этим летом «горожане» приобрели у «Лейпцига» хорватского защитника Йошко Гвардиола за рекордные 90 млн евро, что еще больше уменьшило шансы Лапорта на возвращение в основу команды.

На данный момент «Манчестер Сити» ожидает от Лапорта окончательного решения по поводу места продолжения карьеры.