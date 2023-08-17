Вратарь «Севильи» после поражения в Суперкубке уехал в Саудовскую Аравию

32-летний марокканец не полетел в Испанию вместе с командой и отправился в Саудовскую Аравию. В ближайшее время он станет игроком «Аль-Хиляля».

Буну перешел в «Севилью» в 2019 году из «Жироны» за четыре миллиона евро. За «красно-белых» вратарь провел 142 матча, в которых пропустил 141 мяч и 58 матчей отстоял на ноль. Буну великолепно проявил себя на чемпионате мира в Катаре, где вместе со сборной Марокко дошел до полуфинала. По версии международной федерации футбольной истории и статистики (IFFHS) марокканец вошел в тройку лучших вратарей 2022 года.