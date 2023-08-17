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Футбол. Суперкубок УЕФА. Все результаты
12:06 (мск), источник: Sportmail.ru

Вратарь «Севильи» после поражения в Суперкубке уехал в Саудовскую Аравию

Матч Суперкубка УЕФА против «Манчестер Сити» (1:1, пен. 4:5) стал последним для вратаря Яссина Буну в составе «Севильи». Об этом сообщает портал Relevo.

СевильяСуперкубок УЕФА
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Источник: AP 2023

32-летний марокканец не полетел в Испанию вместе с командой и отправился в Саудовскую Аравию. В ближайшее время он станет игроком «Аль-Хиляля».

Журналист Фабрицио Романо сообщает, что Буну сегодня пройдет медосмотр в саудовском клубе и подпишет с клубом трехлетнее соглашение. Сумма трансфера составит 21 млн евро.

Буну перешел в «Севилью» в 2019 году из «Жироны» за четыре миллиона евро. За «красно-белых» вратарь провел 142 матча, в которых пропустил 141 мяч и 58 матчей отстоял на ноль. Буну великолепно проявил себя на чемпионате мира в Катаре, где вместе со сборной Марокко дошел до полуфинала. По версии международной федерации футбольной истории и статистики (IFFHS) марокканец вошел в тройку лучших вратарей 2022 года.

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