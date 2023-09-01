«Брайтон» объявил об аренде Ансу Фати из «Барселоны»
Нападающий футбольного клуба «Барселона» Ансу Фати перешел в «Брайтон» на правах аренды, сообщается на официальном сайте английского клуба.
Брайтон
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Нападающий футбольного клуба «Барселона» Ансу Фати перешел в «Брайтон» на правах аренды, сообщается на официальном сайте английского клуба.
Арендное соглашение с 20-летним испанцем рассчитано до конца сезона-2023/24 без права выкупа.
«Это большая сделка для всех нас. Я уверен, что Ансу поможет нам достичь новой цели, и мы сможем помочь ему вернуться на тот уровень, которого он заслуживает», — сказал главный тренер команды Роберто Де Дзерби.
Фати является воспитанником каталонского клуба. В сезоне-2022/23 футболист провел 51 матч во всех турнирах, забил 10 голов и сделал четыре результативные передачи.
Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в € 35 млн.