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18:19 (мск), источник: Sportmail.ru

«Брайтон» объявил об аренде Ансу Фати из «Барселоны»

Нападающий футбольного клуба «Барселона» Ансу Фати перешел в «Брайтон» на правах аренды, сообщается на официальном сайте английского клуба.

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Источник: Соцсети

Арендное соглашение с 20-летним испанцем рассчитано до конца сезона-2023/24 без права выкупа.

«Это большая сделка для всех нас. Я уверен, что Ансу поможет нам достичь новой цели, и мы сможем помочь ему вернуться на тот уровень, которого он заслуживает», — сказал главный тренер команды Роберто Де Дзерби.

Фати является воспитанником каталонского клуба. В сезоне-2022/23 футболист провел 51 матч во всех турнирах, забил 10 голов и сделал четыре результативные передачи.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в € 35 млн.

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