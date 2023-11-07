«Тоттенхэм» потерпел первое поражение в АПЛ, разгромно проиграв «Челси»

Хозяева открыли счет на шестой минуте встречи благодаря усилиям полузащитника Деяна Кулусевски. На 33-й минуте за жесткую игру против полузащитника Энцо Фернандеса был удален защитник «Тоттенхэма» Кристиана Ромеро. После этого эпизода был назначен пенальти, который успешно реализовал нападающий Коул Палмер.

В начале второго тайм «Тоттенхэм» остался вдевятером — на 55-й минуте вторую желтую карточку получил защитник Дестини Удоджи. Имея серьезное численное приемущество, «Челси» сумел забить еще три мяча — отличился нападающий «аристократов» Николас Джексон (75', 90+4', 90+7'). Для 22-летнего сенегальца это первый хет-трик в карьере.

«Я очень рад, мы все в команде пережили трудное время. Мы очень медленно возвращаемся, и я рад, что забил три гола. Это мой первый хет-трик, и я рад, что сделал это в крупнейшем клубе Англии. Мне все время нужно прибавлять и трудиться упорнее. Мы продолжаем работать. У “Тоттенхэма” потрясающие стадион и болельщики, нам нужно было биться и побеждать», — сказал Джексон после матча.

Примечательно, что в матче были забиты еще четыре мяча, которые были впоследствии отменены. На 14-й минуте из-за офсайда не был засчитан гол нападающего «Тоттенхэма» Сон Хын Мина. На 21-й минуте забил вингер «Челси» Рахим Стерлинг, но судьи усмотрели в этом эпизоде игру рукой. На 24-й минуте из-за офсайда был отменен мяч полузащитника «Челси» Мойзеса Кайседо, а на 79-й минуте по аналогичной причине не был засчитан гол защитника «Тоттенхэма» Эрика Дайера.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?hash=3982ab751df8ea9c&partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&autoplay=1&id=456239704" width="100%" height="360" frameborder="0" allowfullscreen="1" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture"></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Из-за многочисленных остановок главный судья встречи Майкл Оливер суммарно добавил к основному времени матча 21 минуту. Главный тренер «Тоттенхэма» Эндж Постекоглу после матча выразил явное недовольство таким рваным темпом матча.

«Мне показалось, что я просто стою и жду, когда что-нибудь произойдет, когда изучали повтор. И это ощущение часто повторялось по ходу игры. Каждый эпизод проходит чуть ли не судебную экспертизу, такой сейчас футбол, и мне это не нравится. Может, кому-то и нравятся все те паузы, которые сегодня были, но я предпочел бы, чтобы мы играли в футбол», — заявил Постекоглу.

«Тоттенхэм» потерпел первое поражение в этом сезоне АПЛ и опустился на второе место в турнирной таблице. Теперь чемпионат возглавляет действующий чемпион Англии «Манчестер Сити», который опережает «Тоттенхэм» на один балл. В следующему туре «шпоры» на выезде сыграют с «Вулверхэмптоном».