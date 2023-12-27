Головин сравнил цены в Москве и Монако

«Да я бы сказал, что не так уж далеко от Москвы ушло Монако. Если ты хочешь квартиру снимать — да, подороже, чем в Москве, раз в два-три, если ты хочешь апартаменты, а не дом. А если ты хочешь покушать, парковка и все вот эти моменты — плюс-минус Москва. Чуть-чуть, может, больше, чуть-чуть дороже в Монако», — сказал Головин.

Также футболист сборной России рассказал о запредельных ценах в Монако на недвижимость.

«Помню, Субашич покупал здесь квартиру — у него была однокомнатная. Я был у него в гостях — у него квартира была как среднестатистическая кухня, которую ты можешь себе представить. Это была вся его квартира, которую он купил, стоила она порядка 10 миллионов долларов. Он до сих пор ее сдает. Но она была просто “микро”, маленькая — заходишь, и все. Как гараж. Да, и плюс ко всему, когда он покупал квартиру, являясь игроком “Монако”, ему помог принц. Бывает, что если у тебя нет связей, то квартиру тебе могут продать на 150 лет», — рассказал Головин.

Головин перешел в «Монако» летом 2018 года из московского ЦСКА за 30 млн евро. В этом сезоне 27-летний россиянин провел за монегасков 15 матчей, в которых забил пять мячей и сделал две результативные передачи. Болельщики «Монако» трижды признавали Головина лучшим игроком месяца — в сентябре, октябре и ноябре.