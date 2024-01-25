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Футбол. Англия. Премьер-лига. Все результаты
16:59 (мск), источник: Sportmail.ru

«Манчестер Сити» подписал 18-летнего аргентинца Эчеверри

Клаудио Эчеверри остается в родном клубе «Ривер Плейт» до января 2025 года.

Манчестер СитиЧемпионат Англии: таблица и календарь
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Источник: AP 2023

«Манчестер Сити» подписал контракт с 18-летним Клаудио Эчеверри, сообщается на официальном сайте «горожан». Стороны заключили контракт до июня 2028 года.

По информации известного журналиста Фабрицио Романо, «Сити» заплатит «Риверу» за Эчеверри 14,5 миллионов евро, еще 9 миллионов — бонусы, зависящие от игры атакующего хавбека.

Эчеверри дебютировал за «Ривер Плейт» прошлым летом и провел за команду 6 матчей, отметившись голевой передачей. На чемпионате мира до 17 лет 2023 года Эчеверри был капитаном сборной Аргентины, дошедшей на турнире до полуфинала. Эчеверри стал третьим бомбардиром турниром, а самый яркий матч провел в четвертьфинале против сборной Бразилии — Клаудио сделал хет-трик, а Аргентина обыграла принципиального соперника со счетом 3:0.

Пресс-служба клуба пожелала удачи Клаудио Эчеверри, отметив, что он идет по стопам другого аргентинца — в 2022 году также из клуба «Ривер Плейт» в «Манчестер Сити» перешел нападающий Хулиан Альварес.

 «Манчестер Сити» подписал 18-летнего аргентинца Эчеверри
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