Тен Хаг — о скором уходе Клоппа: Девять лет — это большой срок
Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг высказался о заявлении Юргена Клоппа, возглавляющего «Ливерпуль» о том, что он уйдет из клуба по окончании сезона.
Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг высказался о заявлении Юргена Клоппа, возглавляющего «Ливерпуль» о том, что он уйдет из клуба по окончании сезона.
Ранее Юрген Клопп объявил о том, что принял решение уйти с поста главного тренера «Ливерпуля». В своем обращении он сказал, что у него «нет энергии».
«Я могу понять то, что у него заканчивается энергия. Девять лет — это большой срок. Премьер-лига в сочетании с выступлениями в европейском клубном футболе — это очень интенсивно. И когда ты находишься там девять лет — это долгий период», — приводит слова Тен Хага журналист Фабрицио Романо в одной из своих соцсетей.
Клопп работал в клубе с 2015 года. Под руководством немецкого специалиста команда выиграла Лигу чемпионов, чемпионат Англии, клубный чемпионат мира, Кубок Англии, Кубок английской лиги и Суперкубок УЕФА.