Тен Хаг — о скором уходе Клоппа: Девять лет — это большой срок

Ранее Юрген Клопп объявил о том, что принял решение уйти с поста главного тренера «Ливерпуля». В своем обращении он сказал , что у него «нет энергии».

«Я могу понять то, что у него заканчивается энергия. Девять лет — это большой срок. Премьер-лига в сочетании с выступлениями в европейском клубном футболе — это очень интенсивно. И когда ты находишься там девять лет — это долгий период», — приводит слова Тен Хага журналист Фабрицио Романо в одной из своих соцсетей.