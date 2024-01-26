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Футбол. Англия. Премьер-лига. Все результаты
20:07 (мск), источник: Sportmail.ru

Тен Хаг — о скором уходе Клоппа: Девять лет — это большой срок

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг высказался о заявлении Юргена Клоппа, возглавляющего «Ливерпуль» о том, что он уйдет из клуба по окончании сезона.

Манчестер Юнайтед
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Источник: AP 2023

Ранее Юрген Клопп объявил о том, что принял решение уйти с поста главного тренера «Ливерпуля». В своем обращении он сказал, что у него «нет энергии».

«Я могу понять то, что у него заканчивается энергия. Девять лет — это большой срок. Премьер-лига в сочетании с выступлениями в европейском клубном футболе — это очень интенсивно. И когда ты находишься там девять лет — это долгий период», — приводит слова Тен Хага журналист Фабрицио Романо в одной из своих соцсетей.

Клопп работал в клубе с 2015 года. Под руководством немецкого специалиста команда выиграла Лигу чемпионов, чемпионат Англии, клубный чемпионат мира, Кубок Англии, Кубок английской лиги и Суперкубок УЕФА.

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