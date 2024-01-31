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13:27 (мск), источник: Sportmail.ru

Мошенники от имени Хаби Алонсо собирают деньги на билет до Ливерпуля

Болельщики «Ливерпуля» из Таиланда готовы отправлять деньги лже-Алонсо, чтобы помочь испанцу возглавить их любимый клуб.

Ливерпуль
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Источник: Reuters

Полиция Таиланда призвала остерегаться мошенников, которые от имени испанского специалиста Хаби Алонсо собирают деньги на билет до Ливерпуля в соцсетях.

Злоумышленники выдают себя за тренера «Байера», создав аккаунт с фото Алонсо. Мошенники отправляют написанное на тайском языке сообщение: «Здравствуйте, я Хаби Алонсо. Я буду тренировать “Ливерпуль” в следующем сезоне. Но мне не хватает денег на билеты в Ливерпуль. Если вы хотите помочь мне, пришлите мне 300 батов». Сумма примерно равна 8 евро или 750 рублям.

Полиция Таиланда призвала граждан не верить мошенникам, избегать подозрительных сообщений, а также не осуществлять денежные переводы и не переходить по ссылкам в сообщениях мошенников.

26 января Юрген Клопп объявил, что покинет «Ливерпуль» после завершения сезона. Хаби Алонсо является тренером леверкузенского «Байера», который после 19 туров лидирует в Бундеслиге, на два очка опережая «Баварию». Хаби Алонсо с 2004 по 2009 был игроком «Ливерпуля», вместе с клубом в 2005 году становился победителем Лиги чемпионов.

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