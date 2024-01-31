Пеп Гвардиола ответил, уйдет ли он из «Манчестер Сити» летом

«Конечно, восемь лет — это большой срок, следующий сезон станет для меня девятым в “Манчестер Сити”. Нужно посмотреть, как будут чувствовать себя игроки, сможем ли мы остаться на нынешнем уровне, будут ли футболисты меня слушать, буду ли я чувствовать себя уставшим или нет — в общем, все зависит от множества факторов. Но пока что я чувствую себя нормально», — приводит журналист Фабрицио Романо слова Гвардиолы.