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11:34 (мск), источник: Sportmail.ru

Пеп Гвардиола ответил, уйдет ли он из «Манчестер Сити» летом

53-летний испанец возглавляет команду с июля 2016 года.

Манчестер СитиЧемпионат Англии: таблица и календарь
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Источник: AP 2023

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола ответил на вопрос, останется ли он в команде после завершения сезона-2023/24.

«Конечно, восемь лет — это большой срок, следующий сезон станет для меня девятым в “Манчестер Сити”. Нужно посмотреть, как будут чувствовать себя игроки, сможем ли мы остаться на нынешнем уровне, будут ли футболисты меня слушать, буду ли я чувствовать себя уставшим или нет — в общем, все зависит от множества факторов. Но пока что я чувствую себя нормально», — приводит журналист Фабрицио Романо слова Гвардиолы.

На прошлой неделе главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп объявил, что покинет свой пост по окончании сезона-2023/24. Хосеп Гвардиола прокомментировал скорый уход наставника «Ливерпуля» Юргена Клоппа словами: «Теперь я буду лучше спать».

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Пеп Гвардиола ответил, уйдет ли он из «Манчестер Сити» летом
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