Французская Лига 1 представила новый логотип

Напомним, журналист Даниэль Риоло в эфире шоу L'After Foot на RMC Sport рассказал, что по новому контракту Профессиональная лига Франции будет получать €20 млн. До этого партнер чемпионата Uber платил €15 млн. Компания Uber была готова продолжить сотрудничество с Лигой 1, но на худших условиях. Причиной этого стали возможный уход Килиана Мбаппе из «ПСЖ», а также отъезд Неймара и Лионеля Месси годом ранее.