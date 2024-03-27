Французская Лига 1 представила новый логотип
Французская Лига 1 показала новый логотип, который будет использоваться со следующего сезона.
Французская Лига 1 показала новый логотип, который будет использоваться со следующего сезона.
Ранее титульным спонсором высшего французского дивизиона стала компания McDonald's. С 1 июля 2024 года чемпионат сменит название на McDonald's Лига 1.
Напомним, журналист Даниэль Риоло в эфире шоу L'After Foot на RMC Sport рассказал, что по новому контракту Профессиональная лига Франции будет получать €20 млн. До этого партнер чемпионата Uber платил €15 млн. Компания Uber была готова продолжить сотрудничество с Лигой 1, но на худших условиях. Причиной этого стали возможный уход Килиана Мбаппе из «ПСЖ», а также отъезд Неймара и Лионеля Месси годом ранее.
В текущем сезоне чемпионата Франции первую строчку в турнирной таблице занимает «ПСЖ», набрав 59 очков. Парижане являются рекордсменами по числу побед в чемпионате, они выигрывали титул 11 раз.