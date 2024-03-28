Хави подал в суд на обвинившего его в грубости журналиста

В ноябре 2023 года после поражения в Лиге чемпионов от «Шахтера» журналист El Pais Рамон Беса написал статью, в которой назвал каталонскую команду «клоунами Европы». После выхода в ¼ финала турнира Хави напомнил журналистам об этом материале.

Коллега Беса, журналист Мануэль Жабуа во время радиоэфира, отвечая на вопрос, сталкивался ли он когда-нибудь с критикой со стороны Хави, заявил, что тренер «Барселоны» в личной переписке отправлял ему грубые сообщения.

«Не хочу цитировать, потому что это было конфиденциально, но это было довольно неприлично. Он отправил несколько сообщений. Он полагает, что раз выиграл все возможные титулы, то это делает его неприкасаемым», — сказал Жабуа.

Хави опроверг эти слова и подал на журналиста в суд. Жабуа должен сделать публичное опровержение, после чего Хави будет готов отозвать свой иск. Если этого опровержения не последует, то судебный процесс продолжится.

По информации Diario Sport, Жабуа признался, что тренер «Барселоны» ему не звонил и не писал. Более того, Хави ранее даже не был знаком с этим журналистом.

В январе Хави объявил, что покинет пост главного тренера «Барселоны», назвав одной из причин этого решения давление со стороны средств массовой информации. Примечательно, что после этого заявления каталонцы не проиграли ни одного из десяти матчей, одержав семь побед.