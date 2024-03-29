Текущие события
Футбол. Премьер-лига
19:30
Динамо
Ростов
Футбол. Зарубежный
23:00
Кадис
Гранада
Футбол. Зарубежный
23:00
Лилль
Ланс
Футбол. Первая лига
30.03
Енисей
Химки
Футбол. Премьер-лига
30.03
Крылья Советов
Зенит
Футбол. Первая лига
30.03
СКА-Хабаровск
Сокол
Все события
Футбол. Испания. Примера. Последние результаты
17.03
Атлетико
Барселона
03
17.03
Райо Вальекано
Бетис
20
17.03
Лас-Пальмас
Альмерия
01
17.03
Вильярреал
Валенсия
10
17.03
Севилья
Сельта
12
16.03
Атлетик
Алавес
20
16.03
Хетафе
Жирона
10
16.03
Осасуна
Реал
24
Футбол. Испания. Примера. Все результаты
18:27 (мск), источник: Sportmail.ru

Хави заявил, что не изменит своего решения уйти из «Барселоны»

В январе 2024 года наставник «Барселоны» объявил, что независимо от результатов уйдет из клуба по окончании нынешнего сезона.

БарселонаЧемпионат Испании: таблица и календарь
Источник: Reuters

Главный тренер «Барселоны» Хави рассказал о своем будущем в каталонском клубе.

«Я уже лично поблагодарил персонал, президента Лапорту, спортивного директора Деку. Мое решение не изменится», — приводит слова Хави издание Diario Sport.

Хави возглавил «Барселону» с ноября 2021 года. После того, как Хави объявил о решении покинуть клуб по итогам сезона-2023/24, сине-гранатовые выдали серию из 10 матчей без поражений.

После 29 туров Ла Лиги каталонцы занимают второе место, набрав 64 очка. «Барселона» отстает от лидирующего «Реала» на 8 очков.

Читайте также от «Спорт Mail.ru»
Ротенберг подарит 1 млн рублей пострадавшему в «Крокусе» юному хоккеисту
Хави заявил, что не изменит своего решения уйти из «Барселоны»
De Telegraaf: Промеса побрили налысо в тюрьме ОАЭ
Следующий сезон КХЛ впервые может завершиться 31 мая
Наверх
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь