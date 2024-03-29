Хави заявил, что не изменит своего решения уйти из «Барселоны»
В январе 2024 года наставник «Барселоны» объявил, что независимо от результатов уйдет из клуба по окончании нынешнего сезона.
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В январе 2024 года наставник «Барселоны» объявил, что независимо от результатов уйдет из клуба по окончании нынешнего сезона.
Главный тренер «Барселоны» Хави рассказал о своем будущем в каталонском клубе.
«Я уже лично поблагодарил персонал, президента Лапорту, спортивного директора Деку. Мое решение не изменится», — приводит слова Хави издание Diario Sport.
Хави возглавил «Барселону» с ноября 2021 года. После того, как Хави объявил о решении покинуть клуб по итогам сезона-2023/24, сине-гранатовые выдали серию из 10 матчей без поражений.
После 29 туров Ла Лиги каталонцы занимают второе место, набрав 64 очка. «Барселона» отстает от лидирующего «Реала» на 8 очков.