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19:00 (мск), источник: Sportmail.ru

СМИ: «ПСЖ» предложит за Хвичу 80 млн евро и аренду Коло Муани

Хвича Кварацхелия может продолжить карьеру во Франции.

ПСЖ
Наполи
Источник: Reuters

Как сообщает итальянское издание La Gazzetta dello Sport, 23-летний атакующий игрок «Наполи» и сборной Грузии Хвича Кварацхелия может перейти в «ПСЖ».

По информации источника, французский клуб готов предложить клубу из Неаполя 80 миллионов евро за бывшего игрока казанского «Рубина» и московского «Локомотива», а также отправить в аренду 25-летнего французского нападающего Рандаля Коло Муани, перешедшего в «ПСЖ» из «Айнтрахт Франкфурт» летом 2023 года за 90 миллионов евро. Ранее сообщалось, что «Наполи» оценивает Кварацхелию в 120−130 миллионов евро.

Также после того, как подтвердилась информация об уходе из клуба Килиана Мбаппе по окончании сезона, «ПСЖ» интересуется дрругим нападающим «Наполи» нигерийцем Виктором Осимхеном.

В нынешнем сезоне Кварацхелия принял участие в 43 матчах во всех турнирах, в которых отметился 10 голами и девятью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Кварацхелия является лидером сборной Грузии, которая впервые в своей истории примет участие в чемпионате Европы по футболу 2024 года.

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