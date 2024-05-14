СМИ: «ПСЖ» предложит за Хвичу 80 млн евро и аренду Коло Муани
Хвича Кварацхелия может продолжить карьеру во Франции.
Как сообщает итальянское издание La Gazzetta dello Sport, 23-летний атакующий игрок «Наполи» и сборной Грузии Хвича Кварацхелия может перейти в «ПСЖ».
По информации источника, французский клуб готов предложить клубу из Неаполя 80 миллионов евро за бывшего игрока казанского «Рубина» и московского «Локомотива», а также отправить в аренду 25-летнего французского нападающего Рандаля Коло Муани, перешедшего в «ПСЖ» из «Айнтрахт Франкфурт» летом 2023 года за 90 миллионов евро. Ранее сообщалось, что «Наполи» оценивает Кварацхелию в 120−130 миллионов евро.
Также после того, как подтвердилась информация об уходе из клуба Килиана Мбаппе по окончании сезона, «ПСЖ» интересуется дрругим нападающим «Наполи» нигерийцем Виктором Осимхеном.
В нынешнем сезоне Кварацхелия принял участие в 43 матчах во всех турнирах, в которых отметился 10 голами и девятью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Кварацхелия является лидером сборной Грузии, которая впервые в своей истории примет участие в чемпионате Европы по футболу 2024 года.