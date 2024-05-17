Мбаппе представил свою восковую фигуру для музея мадам Тюссо

25-летний футболист вместе с семьей присутствовал на презентации, которая состоялась в Париже, и был впечатлен реалистичностью своего воскового двойника.

«Он больше похож на меня, чем я сам. Это невероятно! Он выглядит даже лучше, чем я. У меня мешки под глазами, а у него нет. Великолепно! Это правда я», — сказал Мбаппе.

Для создания восковой фигуры авторам потребовались четырехчасовые съемки Мбаппе, которые использовались для изучения строения его лица и тела. В ближайшее время фигура будет доставлена в берлинский музей мадам Тюссо, где она составит компанию восковым копиям Лионеля Месси, Мануэля Нойера, Оливера Канна, Франца Беккенбауэра, Юргена Клинсманна и других именитых футболистов.

Мбаппе является капитаном сборной Франции, которой через месяц предстоит выступить на Евро-2024. Турнир пройдет в Германии с 14 июня по 14 июля. На групповом этапе Франция сыграет с Австрией, Нидерландами и Польшей.