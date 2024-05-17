Текущие события
Футбол. Зарубежный
21:45
Фиорентина
Наполи
Футбол. Зарубежный
16.05
Реал Сосьедад
Валенсия
Футбол. Зарубежный
16.05
Альмерия
Барселона
Футбол. Первая лига
16.05
Шинник
Акрон
Футбол. Первая лига
16.05
Торпедо
Кубань
Футбол. Зарубежный
16.05
Лас-Пальмас
Бетис
Все события
Футбол. Франция. Лига 1. Последние результаты
15.05
Реймс
Марсель
15.05
Ницца
ПСЖ
12.05
Страсбур
Метц
12.05
Марсель
Лорьян
12.05
ПСЖ
Тулуза
12.05
Нант
Лилль
12.05
Клермон Фут
Лион
12.05
Ренн
Ланс
Футбол. Франция. Лига 1. Все результаты
09:49 (мск), источник: Sportmail.ru

Мбаппе представил свою восковую фигуру для музея мадам Тюссо

Нападающий «Пари Сен-Жермен» и сборной Франции Килиан Мбаппе представил свою восковую фигуру, изготовленную для берлинского филиала музея мадам Тюссо.

ПСЖ
Реал
ФранцияЧемпионат Франции: таблица и календарь
Источник: Reuters

25-летний футболист вместе с семьей присутствовал на презентации, которая состоялась в Париже, и был впечатлен реалистичностью своего воскового двойника.

«Он больше похож на меня, чем я сам. Это невероятно! Он выглядит даже лучше, чем я. У меня мешки под глазами, а у него нет. Великолепно! Это правда я», — сказал Мбаппе.

Для создания восковой фигуры авторам потребовались четырехчасовые съемки Мбаппе, которые использовались для изучения строения его лица и тела. В ближайшее время фигура будет доставлена в берлинский музей мадам Тюссо, где она составит компанию восковым копиям Лионеля Месси, Мануэля Нойера, Оливера Канна, Франца Беккенбауэра, Юргена Клинсманна и других именитых футболистов.

Мбаппе является капитаном сборной Франции, которой через месяц предстоит выступить на Евро-2024. Турнир пройдет в Германии с 14 июня по 14 июля. На групповом этапе Франция сыграет с Австрией, Нидерландами и Польшей.

На прошлой неделе Мбаппе объявил об уходе из «Пари Сен-Жермен», за который он выступал с 2017 года. Ожидается, что ближайшим летом француз станет игроком мадридского «Реала».

Наверх
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь