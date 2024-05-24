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12:34 (мск), источник: Sportmail.ru

Один человек не пришел на прощальный ужин Мбаппе в «ПСЖ»

Главный тренер «Пари Сен-Жермен» Луис Энрике не посетил на прощальный ужин, организованный нападающим команды Килианом Мбаппе. Об этом сообщает издание Le Parisien.

ПСЖ
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Источник: Reuters

По информации источника, 54-летний специалист стал единственным представителем парижской команды, который проигнорировал приглашение. Отмечается, что по ходу сезона между Мбаппе и Энрике произошел конфликт.

На следующий день после ужина главный тренер «ПСЖ» отстранил от тренировок двоих игроков, в том числе неназванного футболиста стартового состава. У обоих футболистов были видны некоторые последствия вечерних празднований.

10 мая Мбаппе объявил, что покинет «Пари Сен-Жермен» по окончании сезона. Ожидается, что нападающий продолжит карьеру в мадридском «Реале».

Мбаппе перешел в «ПCЖ» из «Монако» в 2017 году за 180 млн евро. За семь лет в Париже он провел за клуб 307 матчей, в которых забил 256 мячей и сделал 108 голевых передач.

Вместе с «ПСЖ» Мбаппе шесть раз выигрывал чемпионат Франции, трижды становился обладателем Кубка и Суперкубка Франции, дважды — победителем Кубка французской лиги. В сезоне-2019/20 он помог парижанам выйти в финал Лиги чемпионов, где они уступили «Баварии» (0:1).

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