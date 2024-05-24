Один человек не пришел на прощальный ужин Мбаппе в «ПСЖ»
Главный тренер «Пари Сен-Жермен» Луис Энрике не посетил на прощальный ужин, организованный нападающим команды Килианом Мбаппе. Об этом сообщает издание Le Parisien.
Главный тренер «Пари Сен-Жермен» Луис Энрике не посетил на прощальный ужин, организованный нападающим команды Килианом Мбаппе. Об этом сообщает издание Le Parisien.
По информации источника, 54-летний специалист стал единственным представителем парижской команды, который проигнорировал приглашение. Отмечается, что по ходу сезона между Мбаппе и Энрике произошел конфликт.
На следующий день после ужина главный тренер «ПСЖ» отстранил от тренировок двоих игроков, в том числе неназванного футболиста стартового состава. У обоих футболистов были видны некоторые последствия вечерних празднований.
10 мая Мбаппе объявил, что покинет «Пари Сен-Жермен» по окончании сезона. Ожидается, что нападающий продолжит карьеру в мадридском «Реале».
Мбаппе перешел в «ПCЖ» из «Монако» в 2017 году за 180 млн евро. За семь лет в Париже он провел за клуб 307 матчей, в которых забил 256 мячей и сделал 108 голевых передач.
Вместе с «ПСЖ» Мбаппе шесть раз выигрывал чемпионат Франции, трижды становился обладателем Кубка и Суперкубка Франции, дважды — победителем Кубка французской лиги. В сезоне-2019/20 он помог парижанам выйти в финал Лиги чемпионов, где они уступили «Баварии» (0:1).