Один человек не пришел на прощальный ужин Мбаппе в «ПСЖ»

По информации источника, 54-летний специалист стал единственным представителем парижской команды, который проигнорировал приглашение. Отмечается, что по ходу сезона между Мбаппе и Энрике произошел конфликт.

На следующий день после ужина главный тренер «ПСЖ» отстранил от тренировок двоих игроков, в том числе неназванного футболиста стартового состава. У обоих футболистов были видны некоторые последствия вечерних празднований.

10 мая Мбаппе объявил, что покинет «Пари Сен-Жермен» по окончании сезона. Ожидается, что нападающий продолжит карьеру в мадридском «Реале».

Мбаппе перешел в «ПCЖ» из «Монако» в 2017 году за 180 млн евро. За семь лет в Париже он провел за клуб 307 матчей, в которых забил 256 мячей и сделал 108 голевых передач.