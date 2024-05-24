Мбаппе заявил, что не знает, куда перейдет из «ПСЖ»

10 мая Мбаппе объявил, что покинет «Пари Сен-Жермен» по окончании сезона. Ожидается, что нападающий продолжит карьеру в мадридском «Реале».

На этой неделе журналисты сумели пообщаться с матерью футболиста Файзой Ламари. Отвечая на вопрос о следующем клубе сына, она с улыбкой ответила: «Вы и так это уже знаете».

«Если она знает, спросите ее, потому что я не знаю. Я ухожу из “ПСЖ”. На данный момент это единственное, что можно знать», — сказал Мбаппе.

Мбаппе перешел в «ПCЖ» из «Монако» в 2017 году за 180 млн евро. За семь лет в Париже он провел за клуб 307 матчей, в которых забил 256 мячей и сделал 108 голевых передач.