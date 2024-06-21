Команды Кузяева и Сафонова сыграют в первом туре Лиги 1

«Я себя не позиционирую как второй номер. Я не готов сидеть на лавке. Если я начну сезон на скамейке, первому номеру точно непросто будет. Потому что напрягать я собираюсь постоянно», — сказал Сафонов, добавив, что до сегодняшнего момента еще ни разу не проигрывал конкуренцию ни в клубе, ни в сборной России.