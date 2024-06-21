Команды Кузяева и Сафонова сыграют в первом туре Лиги 1
Стало известно расписание первого тура чемпионата Франции сезона-2024/2025.
Стало известно расписание первого тура чемпионата Франции сезона-2024/2025.
Действующий чемпион «ПСЖ», встретится с «Гавром», за который выступает российский полузащитник Далер Кузяев.
Напомним, ранее состав «ПСЖ» пополнил голкипер сборной России Матвей Сафонов. Он заявил, что готов стать первым номером в команде. За место в воротах парижского клуба Сафонову предстоит бороться с голкипером сборной Италии Джанлуиджи Доннаруммой и экс-голкипером молодежной сборной Испании Арнау Тенасом.
«Я себя не позиционирую как второй номер. Я не готов сидеть на лавке. Если я начну сезон на скамейке, первому номеру точно непросто будет. Потому что напрягать я собираюсь постоянно», — сказал Сафонов, добавив, что до сегодняшнего момента еще ни разу не проигрывал конкуренцию ни в клубе, ни в сборной России.
«Монако» Александра Головина в первом туре примет на своем поле «Сент-Этьен».
Новый сезон французского чемпионата стартует 18 августа.
Расписание матчей 1-го тура Лиги 1 сезоне-2024/25:
«Брест» — «Марсель»;
«Монпелье» — «Страсбур»;
«Тулуза» — «Нант»;
«Анже» — «Ланс»;
«Монако» — «Сент-Этьен»;
«Реймс» — «Лилль»;
«Осер» — «Ницца»;
«Гавр» — «ПCЖ»;
«Ренн» — «Лион».