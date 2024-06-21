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14:35 (мск), источник: Sportmail.ru

Команды Кузяева и Сафонова сыграют в первом туре Лиги 1

Стало известно расписание первого тура чемпионата Франции сезона-2024/2025.

ПСЖ
Гавр
МонакоЧемпионат Франции: таблица и календарь
Источник: http://www.hac-foot.com/

Действующий чемпион «ПСЖ», встретится с «Гавром», за который выступает российский полузащитник Далер Кузяев.

Напомним, ранее состав «ПСЖ» пополнил голкипер сборной России Матвей Сафонов. Он заявил, что готов стать первым номером в команде. За место в воротах парижского клуба Сафонову предстоит бороться с голкипером сборной Италии Джанлуиджи Доннаруммой и экс-голкипером молодежной сборной Испании Арнау Тенасом.

«Я себя не позиционирую как второй номер. Я не готов сидеть на лавке. Если я начну сезон на скамейке, первому номеру точно непросто будет. Потому что напрягать я собираюсь постоянно», — сказал Сафонов, добавив, что до сегодняшнего момента еще ни разу не проигрывал конкуренцию ни в клубе, ни в сборной России.

«Монако» Александра Головина в первом туре примет на своем поле «Сент-Этьен».

Новый сезон французского чемпионата стартует 18 августа.

Расписание матчей 1-го тура Лиги 1 сезоне-2024/25:

«Брест» — «Марсель»;

«Монпелье» — «Страсбур»;

«Тулуза» — «Нант»;

«Анже» — «Ланс»;

«Монако» — «Сент-Этьен»;

«Реймс» — «Лилль»;

«Осер» — «Ницца»;

«Гавр» — «ПCЖ»;

«Ренн» — «Лион».


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