«Метц» выкупил у «Аякса» права на Жоржа Микаутадзе

34 фотографии 34 фотографии 34 фотографии

23-летний нападающий сборной Грузии выступал за «Метц» с января 2024 года на правах аренды с правом выкупа. Сумма трансфера составила €13 млн.

Жорж Микаутадзе является выпускником академии «Метца», нападающий выступал за команду с 2017-го по 2023 год. В 2023 году грузинский футболист перешел в «Аякс». Микаутадзе в составе нидерландского клуба принял участие в 9 матчах.

В сезоне-2023/24 Микаутадзе провел в чемпионате Франции 20 матчей, забил 13 мячей и сделал четыре голевые передачи.

Микаутадзе стал лучшим бомбардиром группового этапа Евро-2024. Нападающий отличился с игры в матче против Турции (1:3), а также забил с пенальти в играх против Чехии (1:1) и Португалии (2:0). На счету Микаутадзе одна голевая передача. Таким образом, он поучаствовал во всех четырех голах Грузии на групповом этапе.