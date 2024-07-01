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14:06 (мск), источник: Sportmail.ru

«Метц» выкупил у «Аякса» права на Жоржа Микаутадзе

Нидерландский «Аякс» объявил о переходе нападающего Жоржа Микаутадзе во французский «Метц», сообщает пресс-служба «Аякса».

Аякс
Метц
ГрузияЧемпионат Франции: таблица и календарьЧемпионат Франции: таблица и календарь
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фотографии
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фотографии
34
фотографии

23-летний нападающий сборной Грузии выступал за «Метц» с января 2024 года на правах аренды с правом выкупа. Сумма трансфера составила €13 млн.

Жорж Микаутадзе является выпускником академии «Метца», нападающий выступал за команду с 2017-го по 2023 год. В 2023 году грузинский футболист перешел в «Аякс». Микаутадзе в составе нидерландского клуба принял участие в 9 матчах.

В сезоне-2023/24 Микаутадзе провел в чемпионате Франции 20 матчей, забил 13 мячей и сделал четыре голевые передачи.

Микаутадзе стал лучшим бомбардиром группового этапа Евро-2024. Нападающий отличился с игры в матче против Турции (1:3), а также забил с пенальти в играх против Чехии (1:1) и Португалии (2:0). На счету Микаутадзе одна голевая передача. Таким образом, он поучаствовал во всех четырех голах Грузии на групповом этапе.

Ранее в ⅛ финала сборная Грузии проиграла Испании со счетом 1:4. В общей сложности испанцы нанесли по воротам сборной Грузии рекордные 35 ударов, 13 из которых пришлись в створ. Грузины за весь матч нанесли лишь четыре удара в сторону ворот Уная Симона, ни разу не попав в створ.

Испания
4:1
Первый тайм: 1:1
Грузия
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