Текущие события
Футбол. Чемпионат Европы
19:00
Румыния
Нидерланды
Футбол. Чемпионат Европы
22:00
Австрия
Турция
Футбол. Чемпионат Европы
30.06
Англия
Словакия
Футбол. Чемпионат Европы
30.06
Испания
Грузия
Футбол. Чемпионат Европы
1.07
Франция
Бельгия
Футбол. Чемпионат Европы
1.07
Португалия
Словения
П 3:0
Все события
Футбол. Франция. Лига 1. Последние результаты
19.05
Гавр
Марсель
19.05
Лилль
Ницца
19.05
Метц
ПСЖ
19.05
Ланс
Монпелье
19.05
Тулуза
Брест
19.05
Реймс
Ренн
19.05
Лорьян
Клермон Фут
19.05
Лион
Страсбур
Футбол. Франция. Лига 1. Все результаты
14:46 (мск), источник: Sportmail.ru

Приставы списали с Матвея Сафонова часть долга по алиментам

Судебные приставы списали со счетов вратаря «ПСЖ» Матвея Сафонова 250 тысяч рублей и перевели на счет его бывшей супруги, сообщает Baza в телеграм-канале.

ПСЖЧемпионат Франции: таблица и календарь
Источник: Чемпионат.com

По данным источника, теперь долг Сафонова составляет 59 млн 230 тысяч рублей. Отмечается, что на российские счета футболиста наложено «требование о взыскании» — все деньги, которые поступят на счет в России автоматически будут направлены его бывшей жене Анастасии Казачек.

Ранее сообщалось, что Сафонову запрещено покидать Россию из-за долга по алиментам в размере 60 млн рублей. В феврале Сафонов проиграл суд бывшей жене, с которой он развелся в прошлом году. Вратаря «ПСЖ» обязали выплачивать четверть доходов в качестве алиментов. Изначально эта сумма составляла 14 млн рублей, но после перерасчета увеличилась до 60 млн.

Позднее стало известно, что с Сафонова сняли запрет на выезд из страны.

14 июня «ПСЖ» объявил о переходе вратаря «Краснодара» Матвея Сафонова. С 25-летним россиянином подписан пятилетний контракт, который будет действовать до лета 2029 года.

Сумма трансфера составила €20 млн с учетом бонусов. Сафонов стал самым дорогим вратарем в истории парижского клуба. Ранее рекорд принадлежал Кейлору Навасу, который был куплен летом 2019 года у мадридского «Реала» за €15 млн.


Наверх
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь