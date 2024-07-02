Приставы списали с Матвея Сафонова часть долга по алиментам

По данным источника, теперь долг Сафонова составляет 59 млн 230 тысяч рублей. Отмечается, что на российские счета футболиста наложено «требование о взыскании» — все деньги, которые поступят на счет в России автоматически будут направлены его бывшей жене Анастасии Казачек.

Ранее сообщалось, что Сафонову запрещено покидать Россию из-за долга по алиментам в размере 60 млн рублей. В феврале Сафонов проиграл суд бывшей жене, с которой он развелся в прошлом году. Вратаря «ПСЖ» обязали выплачивать четверть доходов в качестве алиментов. Изначально эта сумма составляла 14 млн рублей, но после перерасчета увеличилась до 60 млн.

Позднее стало известно, что с Сафонова сняли запрет на выезд из страны.

14 июня «ПСЖ» объявил о переходе вратаря «Краснодара» Матвея Сафонова. С 25-летним россиянином подписан пятилетний контракт, который будет действовать до лета 2029 года.

Сумма трансфера составила €20 млн с учетом бонусов. Сафонов стал самым дорогим вратарем в истории парижского клуба. Ранее рекорд принадлежал Кейлору Навасу, который был куплен летом 2019 года у мадридского «Реала» за €15 млн.