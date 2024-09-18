Бывший игрок «Ливерпуля» перешел в клуб четвертой лиги Франции

Сроки соглашения с 35-летним англичанином не уточняются.
«Его мастерство, его бомбардирский талант и боевой дух наверняка помогут команде в этом сезоне. Мы не можем дождаться, чтобы увидеть его на поле! Добро пожаловать, Энди!» — сказано в сообщении клуба.
Предыдущим клубом Кэррола был «Амьен» из французской Лиги 2. Англичанин провел за «единорогов» 35 матчей, в которых забил четыре мяча и сделал одну результативную передачу. Французские СМИ сообщают, что переходу Кэррола поспособствовал бывший спортивный директор «Амьена» Джон Уильямс, который минувшим летом перешел на аналогичную должность в «Бордо».
Кэрролл также известен по выступления за «Ньюкасл», «Ливерпуль», «Вест Хэм» и ряд других английских клубов. На его счету девять матчей за сборную Англии, в которых он забил два мяча.
«Бордо» был основан в 1881 году и является один из старейших клубов Франции. Клуб шесть раз становился чемпионом Франции (1950, 1984, 1985, 1987, 1999, 2009), а также выходил в финал Кубка УЕФА в 1996 году.
Минувшим летом «Бордо» из-за финансовых проблем лишился профессионального статуса и опустился в четвертый французский дивизион. Ряд именитых воспитанников клуба приняли решение возобновить карьеру, чтобы помочь родному клубу в сложный момент. Среди них 40-летний защитник Рио Мавуба, который закончил профессиональную карьеру в 2018 году.