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Названы самые дорогие игроки Ла Лиги по версии Transfermarkt

Первые три места заняли игроки мадридского «Реала».

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

Портал Transfermarkt обновил рыночные стоимости ряда игроков клубов испанской Ла Лиги.

Нападающий мадридского «Реала» Винисиус Жуниор стал самым дорогим футболистом чемпионата Испании. Его стоимость оценивается в 200 миллионов евро. На второй строчке расположился форвард «сливочных» Килиан Мбаппе — 180 миллионов евро. Замыкает тройку самых дорогих игроков Ла Лиги атакующий полузащитник «Королевского клуба» Джуд Беллингем, также оценивающийся в 180 миллионов евро.

10 самых дорогих игроков Примеры по версии Transfermarkt:

  1. Винисиус Жуниор («Реал» Мадрид) — 200 миллионов евро;
  2. Килиан Мбаппе («Реал» Мадрид) — 180 миллионов евро;
  3. Джуд Беллингем («Реал» Мадрид) — 180 миллионов евро;
  4. Ламин Ямаль («Барселона») — 150 миллионов евро;
  5. Федерико Вальверде («Реал» Мадрид) — 130 миллионов евро;
  6. Родриго Гоэс («Реал» Мадрид) — 110 миллионов евро;
  7. Эдуарду Камавинга («Реал» Мадрид) — 100 миллионов евро;
  8. Орельен Тчуамени («Реал» Мадрид) — 100 миллионов евро;
  9. Гави («Барселона») — 90 миллионов евро;
  10. Педри («Барселона») — 80 миллионов евро.

После 9 туров «Реал» с 21 очком занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Испании, на три очка отставая от лидирующей «Барселоны».

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