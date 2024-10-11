Названы самые дорогие игроки Ла Лиги по версии Transfermarkt

Портал Transfermarkt обновил рыночные стоимости ряда игроков клубов испанской Ла Лиги.
Нападающий мадридского «Реала» Винисиус Жуниор стал самым дорогим футболистом чемпионата Испании. Его стоимость оценивается в 200 миллионов евро. На второй строчке расположился форвард «сливочных» Килиан Мбаппе — 180 миллионов евро. Замыкает тройку самых дорогих игроков Ла Лиги атакующий полузащитник «Королевского клуба» Джуд Беллингем, также оценивающийся в 180 миллионов евро.
10 самых дорогих игроков Примеры по версии Transfermarkt:
- Винисиус Жуниор («Реал» Мадрид) — 200 миллионов евро;
- Килиан Мбаппе («Реал» Мадрид) — 180 миллионов евро;
- Джуд Беллингем («Реал» Мадрид) — 180 миллионов евро;
- Ламин Ямаль («Барселона») — 150 миллионов евро;
- Федерико Вальверде («Реал» Мадрид) — 130 миллионов евро;
- Родриго Гоэс («Реал» Мадрид) — 110 миллионов евро;
- Эдуарду Камавинга («Реал» Мадрид) — 100 миллионов евро;
- Орельен Тчуамени («Реал» Мадрид) — 100 миллионов евро;
- Гави («Барселона») — 90 миллионов евро;
- Педри («Барселона») — 80 миллионов евро.
После 9 туров «Реал» с 21 очком занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Испании, на три очка отставая от лидирующей «Барселоны».