Названы самые дорогие игроки Ла Лиги по версии Transfermarkt

Нападающий мадридского «Реала» Винисиус Жуниор стал самым дорогим футболистом чемпионата Испании. Его стоимость оценивается в 200 миллионов евро. На второй строчке расположился форвард «сливочных» Килиан Мбаппе — 180 миллионов евро. Замыкает тройку самых дорогих игроков Ла Лиги атакующий полузащитник «Королевского клуба» Джуд Беллингем, также оценивающийся в 180 миллионов евро.