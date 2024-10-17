«Бордо» уволит 97 сотрудников из-за ухода в четвертый дивизион

«Бордо» был основан в 1881 году и является один из старейших клубов Франции. «Бордо» шесть раз стал чемпионом Франции (1950, 1984, 1985, 1987, 1999, 2009), а также вышел в финал Кубка УЕФА в 1996 году. В сезоне-2021/22 «Бордо» занял последнее место в Лиге 1 и впервые за 31 год покинул элитный дивизион.