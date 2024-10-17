«Бордо» уволит 97 сотрудников из-за ухода в четвертый дивизион

Минувшим летом «Бордо» из-за финансовых проблем лишился профессионального статуса и опустился в четвертый французский дивизион.
В среду, 16 октября, стало известно, что клуб уведомил 97 сотрудников об увольнении. 6 ноября они будут освобождены от своих обязанностей. Как сообщает France Bleu Gironde, некоторые сотрудники работали в «Бордо» всю жизнь.
Несколько лет назад в клубе было почти 200 сотрудников. Теперь в «Бордо» будут работать 10−11 человек. Отмечается, что новая организационная структура будет включать в себя генерального менеджера, финансового директора, административного директора, менеджера по маркетингу/продаже билетов/коммуникациям с тремя подчиненными и стюарда.
Ожидается, что расходы на сокращение штата составят от €6 до €7 млн. Первоначально эти расходы будут покрыты за счет системы гарантирования заработной платы, а затем будут включены в долги клуба, если «Бордо» не будет ликвидирован.
«Бордо» был основан в 1881 году и является один из старейших клубов Франции. «Бордо» шесть раз стал чемпионом Франции (1950, 1984, 1985, 1987, 1999, 2009), а также вышел в финал Кубка УЕФА в 1996 году. В сезоне-2021/22 «Бордо» занял последнее место в Лиге 1 и впервые за 31 год покинул элитный дивизион.