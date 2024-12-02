СМИ: Мбаппе подал жалобу на «ПСЖ» из-за долгов по зарплате

Как сообщает агентство RMC, слушания по этому делу состоятся 11 декабря. Мбаппе обратился в LFP и УЕФА по делу о неуплате ему 55 миллионов евро по старому контракту с «ПСЖ». Как сообщала газета Le Monde, если «ПСЖ» будет признан виновным, LFP имеет полномочия наложить запрет на трансферы в отношении клуба и лишить его лицензии УЕФА, что приведет к исключению из Лиги чемпионов. LFP обязала «ПСЖ» выплатить игроку всю сумму, клуб обжаловал это решение, однако жалоба была отклонена.