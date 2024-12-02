СМИ: Мбаппе подал жалобу на «ПСЖ» из-за долгов по зарплате

Как сообщает агентство RMC, слушания по этому делу состоятся 11 декабря. Мбаппе обратился в LFP и УЕФА по делу о неуплате ему 55 миллионов евро по старому контракту с «ПСЖ». Как сообщала газета Le Monde, если «ПСЖ» будет признан виновным, LFP имеет полномочия наложить запрет на трансферы в отношении клуба и лишить его лицензии УЕФА, что приведет к исключению из Лиги чемпионов. LFP обязала «ПСЖ» выплатить игроку всю сумму, клуб обжаловал это решение, однако жалоба была отклонена.
Мбаппе перешел в «ПСЖ» в 2017 году из «Монако» за 180 млн евро. За семь лет он провел за парижский клуб 308 матчей, в которых забил 256 мячей и сделал 108 результативных передач. Мбаппе является лучшим бомбардиром в истории «ПСЖ». В составе команды футболист стал пятикратным чемпионом Франции, трехкратным обладателем кубка и суперкубка страны, дважды победил в Кубке лиги. 3 июня 25-летний нападающий подписал контракт с испанским «Реалом» на правах свободного агента.
Вместе со сборной Франции Килиан Мбаппе выиграл чемпионат мира 2018 года в России и завоевал серебряную медаль мирового первенства 2022 года в Катаре.