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Неймар объяснил, почему не выиграл «Золотой мяч»

Бывший нападающий «ПСЖ» Неймар предположил, почему его игра в парижской команде не задалась, несмотря на то, что это был расцвет его карьеры.

Арина Нуриахметова
Автор Спорт Mail
Источник: Francois Nel/Getty Images

«Оглядываясь назад, я думаю о том, как мне не везло с травмами. Семь лет я постоянно получал травмы. Они были серьезными и выводили меня из строя на месяцы. Именно это ранило меня больше всего. Если задуматься, то мой расцвет пришелся на “ПСЖ”. По тому, как я там играл, я уверен, что выиграл бы “Золотой мяч”. Но эти травмы меня сдерживали», — приводит слова Неймара Barca Universal в соцсети Х.

«Что пошло не так в “ПСЖ”? Эго… Эго. Я думаю, что эго — это хорошо, когда ты считаешь себя лучшим… но ты должен понимать, что нельзя играть самому по себе. В наше время, если тебе не помогают, невозможно что-то выиграть», — приводит слова Неймара журналист Фабрицио Романо в соцсети Х.

Неймар выступал за «ПСЖ» с 2017 года после того, как перешёл из «Барселоны» за рекордные € 222 млн. Неймар перешёл в «Аль-Хиляль» летом 2023 года. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2025 года.

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