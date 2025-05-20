Ламин Ямаль получит в «Барселоне» новый контракт и 10-й номер

13 июля Ямалю исполнится 18 лет. В этот день он должен подписать с «Барселоной» новый долгосрочный контракт, предусматривающий значительное повышение зарплаты и опцию выкупа в размере одного миллиарда евро. Также Ямаль получит 10-й номер, который на данный момент принадлежит Ансу Фати.
Ранее в «Барселоне» по 10-м номером выступали такие легендарные футболисты, как Лионель Месси, Роналдиньо, Ривалдо, Ромарио и Диего Марадона.
В нынешнем сезоне Ямаль играл под 19-м номером, в прошлом сезоне — под 27-м, в позапрошлом — под 41-м. Его действующий контракт с «Барселоной» рассчитан до лета 2026 года. По информации Capology, Ямаль зарабатывает в каталонском клубе около 1,7 млн евро в год до вычета налогов.
На счету Ямаля в этом сезоне 54 матча за «сине-гранатовых» во всех турнирах, в которых он забил 18 голов и отдал 25 голевых передач.