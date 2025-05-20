Ламин Ямаль получит в «Барселоне» новый контракт и 10-й номер

В нынешнем сезоне Ямаль играл под 19-м номером, в прошлом сезоне — под 27-м, в позапрошлом — под 41-м. Его действующий контракт с «Барселоной» рассчитан до лета 2026 года. По информации Capology, Ямаль зарабатывает в каталонском клубе около 1,7 млн евро в год до вычета налогов.