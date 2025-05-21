«Манчестер Сити» установит статую де Брейне около стадиона

Накануне 33-летний бельгиец провел свой последний домашний матч за «горожан». По окончании сезона он покинет клуб в статусе свободного агента.
«Мы отдадим дань уважения невероятному десятилетию Кевина де Брейне в клубе, заказав специальную статую в честь великолепной карьеры полузащитника на “Этихаде”, — сказано в сообщении клуба.
Таким образом, де Брейне станет седьмым игроком в истории «Манчестер Сити», удостоенным этой чести. В настоящий момент около стадиона клуба установлены статуи Майка Саммерби (1965−1975), Колина Белл (1966−1979), Фрэнсиса Ли (1967−1974), Венсана Компани (2008−2019), Давида Сильвы (2010−2020) и Серхио Агуэро (2011−2021).
«Это значит, что я всегда буду частью этого клуба. Я всегда буду представлять собой его частичку, и всякий раз, когда я буду возвращаться сюда с этими ребятами, с семьей и друзьями, я буду видеть себя стоящим на стадионе. Я всегда буду здесь», — сказал де Брейне.
Кевин де Брейне перешел в «Манчестер Сити» летом 2015 года из «Вольфсбурга» за 76 млн евро, став на тот момент самым дорогим трансфером в истории клуба.
За десять лет он провел за клуб в общей сложности 421 матч, в которых забил 108 мячей и отдал 177 голевых передач.
Де Брейне выиграл с «горожанами» 18 трофеев: шесть чемпионских титулов АПЛ, пять Кубков лиги, два Кубка Англии, два Суперкубка страны и Лигу чемпионов. Также 33-летний бельгиец дважды признавался игроком сезона в АПЛ.
Последним матчем для де Брейне за «Манчестер Сити» должна стать выездная встреча против «Фулхэма», которая пройдет в воскресенье, 25 мая. Начало матча — в 18:00 по московскому времени.
Хосеп Гвардиола
Андони Ираола
Омар Мармуш
(Матео Ковачич)
14′
Бернарду Силва
(Илкай Гюндоган)
38′
Нико Гонсалес
(Матеус Нунес)
89′
Дэниэл Джеббисон
90+6′
31
Эдерсон
67′
27
Матеус Нунес
24
Йошко Гвардиол
3
Рубен Диаш
25
Мануэль Аканджи
8
Матео Ковачич
67′
20
Бернарду Силва
90′
10
Джек Грилиш
7
Омар Мармуш
90′
11
Жереми Доку
17
Кевин Де Брейне
69′
14
Нико Гонсалес
9
Эрлин Бреут Холанн
82′
16
Родри
19
Илкай Гюндоган
90′
52
Оскар Бобб
13
Кепа Аррисабалага
16
Маркус Таверньер
88′
24
Антуан Семеньо
27
Илья Забарный
2
Дин Хейсен
36′
12
Тайлер Адамс
4
Льюис Кук
74′
22
Хулиан Араухо
44′
69′
15
Адам Смит
3
Милош Керкез
83′
20
Хулио Солер
19
Джастин Клюйверт
46′
7
Дэвид Брукс
9
Эванилсон
83′
21
Дэниэл Джеббисон
1
Желтые карточки
3
1
Красные карточки
1
0
Голевые моменты
0
12
Удары (всего)
8
5
Удары в створ
2
0
Штанги, перекладины
0
3
Угловые
1
7
Фолы
13
2
Офсайды
3
Главный судья
Томас Брэмэлл
(Англия)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти