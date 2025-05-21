«Манчестер Сити» установит статую де Брейне около стадиона

«Это значит, что я всегда буду частью этого клуба. Я всегда буду представлять собой его частичку, и всякий раз, когда я буду возвращаться сюда с этими ребятами, с семьей и друзьями, я буду видеть себя стоящим на стадионе. Я всегда буду здесь», — сказал де Брейне.