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«Манчестер Сити» установит статую де Брейне около стадиона

«Манчестер Сити» объявил о планах установить около стадиона «Этихад» статую полузащитника Кевина де Брейне.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

Накануне 33-летний бельгиец провел свой последний домашний матч за «горожан». По окончании сезона он покинет клуб в статусе свободного агента.

«Мы отдадим дань уважения невероятному десятилетию Кевина де Брейне в клубе, заказав специальную статую в честь великолепной карьеры полузащитника на “Этихаде”, — сказано в сообщении клуба.

Таким образом, де Брейне станет седьмым игроком в истории «Манчестер Сити», удостоенным этой чести. В настоящий момент около стадиона клуба установлены статуи Майка Саммерби (1965−1975), Колина Белл (1966−1979), Фрэнсиса Ли (1967−1974), Венсана Компани (2008−2019), Давида Сильвы (2010−2020) и Серхио Агуэро (2011−2021).

«Это значит, что я всегда буду частью этого клуба. Я всегда буду представлять собой его частичку, и всякий раз, когда я буду возвращаться сюда с этими ребятами, с семьей и друзьями, я буду видеть себя стоящим на стадионе. Я всегда буду здесь», — сказал де Брейне.

Кевин де Брейне перешел в «Манчестер Сити» летом 2015 года из «Вольфсбурга» за 76 млн евро, став на тот момент самым дорогим трансфером в истории клуба.

За десять лет он провел за клуб в общей сложности 421 матч, в которых забил 108 мячей и отдал 177 голевых передач.

Де Брейне выиграл с «горожанами» 18 трофеев: шесть чемпионских титулов АПЛ, пять Кубков лиги, два Кубка Англии, два Суперкубка страны и Лигу чемпионов. Также 33-летний бельгиец дважды признавался игроком сезона в АПЛ.

Последним матчем для де Брейне за «Манчестер Сити» должна стать выездная встреча против «Фулхэма», которая пройдет в воскресенье, 25 мая. Начало матча — в 18:00 по московскому времени.

Манчестер Сити
3:1
Первый тайм: 2:0
Борнмут
Футбол, Англия, Тур 37
20.05.2025, 22:00 (МСК UTC+3)
Etihad Stadium
Главные тренеры
Хосеп Гвардиола
Андони Ираола
Голы
Манчестер Сити
Омар Мармуш
(Матео Ковачич)
14′
Бернарду Силва
(Илкай Гюндоган)
38′
Нико Гонсалес
(Матеус Нунес)
89′
Борнмут
Дэниэл Джеббисон
90+6′
Составы команд
Манчестер Сити
31
Эдерсон
67′
27
Матеус Нунес
24
Йошко Гвардиол
3
Рубен Диаш
25
Мануэль Аканджи
8
Матео Ковачич
67′
20
Бернарду Силва
90′
10
Джек Грилиш
7
Омар Мармуш
90′
11
Жереми Доку
17
Кевин Де Брейне
69′
14
Нико Гонсалес
9
Эрлин Бреут Холанн
82′
16
Родри
19
Илкай Гюндоган
90′
52
Оскар Бобб
Борнмут
13
Кепа Аррисабалага
16
Маркус Таверньер
88′
24
Антуан Семеньо
27
Илья Забарный
2
Дин Хейсен
36′
12
Тайлер Адамс
4
Льюис Кук
74′
22
Хулиан Араухо
44′
69′
15
Адам Смит
3
Милош Керкез
83′
20
Хулио Солер
19
Джастин Клюйверт
46′
7
Дэвид Брукс
9
Эванилсон
83′
21
Дэниэл Джеббисон
Статистика
1
Желтые карточки
3
1
Красные карточки
1
0
Голевые моменты
0
12
Удары (всего)
8
5
Удары в створ
2
0
Штанги, перекладины
0
3
Угловые
1
7
Фолы
13
2
Офсайды
3
Судейская бригада
Главный судья
Томас Брэмэлл
(Англия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти