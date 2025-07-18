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70 тысяч футболок Ямаля с десятым номером раскупили за день

18-летний полузащитник «Барселоны» Ламин Ямаль в новом сезоне будет выступать под 10-м номером.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: ФК "Барселона"

«Барселона» продала около 70 тысяч футболок с фамилией Ламина Ямаля в первый день после того, как полузащитник сменил игровой номер. Об этом сообщил портал Culemania.

По информации источника, первоначальный доход от продаж футболок может составить около 10 млн евро, хотя точная сумма будет названа в следующие несколько дней. Отмечается, что футболки продавались в 170 странах. Как уточняет портал, у «Барселоны», несмотря на большой спрос, остается запас футболок с фамилией Ямаля для последующей реализации.

16 июля «Барселона» объявила, что 18-летний Ямаль со следующего сезона будет выступать под 10-м номером. Это стало возможным после того, как команду покинул Ансу Фати, перешедший в «Монако». Под этим номером за «Барселону» в разные годы выступали Диего Марадона, Роналдиньо и Лионель Месси.

Ламин Ямаль является воспитанником «Барселоны». Вместе с командой в сезоне-2024/25 он стал чемпионом, обладателем Кубка и Суперкубка Испании. В минувшем сезоне он провел за сине-гранатовых 55 матчей во всех турнирах, в которых забил 18 мячей и отдал 25 голевых передач. По окончании сезона каталонский клуб продлил с ним контракт до 2031 года.

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