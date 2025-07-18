70 тысяч футболок Ямаля с десятым номером раскупили за день

Ламин Ямаль является воспитанником «Барселоны». Вместе с командой в сезоне-2024/25 он стал чемпионом, обладателем Кубка и Суперкубка Испании. В минувшем сезоне он провел за сине-гранатовых 55 матчей во всех турнирах, в которых забил 18 мячей и отдал 25 голевых передач. По окончании сезона каталонский клуб продлил с ним контракт до 2031 года.