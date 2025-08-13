Сафонов назвал два условия, при которых готов уйти из «ПСЖ»

Сафонов перешел в «ПСЖ» в июне 2024 года из «Краснодара» за 20 млн евро. Вратарь сборной России провел за «ПСЖ» 17 матчей, в которых пропустил 13 мячей и шесть раз оставил свои ворота в неприкосновенности. Его контракт с парижским клубом рассчитан до лета 2029 года.