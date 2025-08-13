Ричмонд
Сафонов назвал два условия, при которых готов уйти из «ПСЖ»

Вратарь «Пари Сен-Жермен» Матвей Сафонов не планирует покидать клуб, несмотря на многочисленные слухи о его скором уходе. Об этом сообщает издание L'Équipe.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: AP 2024

По информации источника, 26-летний россиянин намерен конкурировать за место первого номера с новым вратарем клуба Люка Шевалье. Сафонов готов рассмотреть вариант со сменой команды лишь в двух случаях: если руководство «ПСЖ» напрямую попросит его уйти или если крупный европейский клуб предложит ему роль основного вратаря.

Сафонов перешел в «ПСЖ» в июне 2024 года из «Краснодара» за 20 млн евро. Вратарь сборной России провел за «ПСЖ» 17 матчей, в которых пропустил 13 мячей и шесть раз оставил свои ворота в неприкосновенности. Его контракт с парижским клубом рассчитан до лета 2029 года.

В первом сезоне с Сафоновым «ПСЖ» выиграл четыре турнира: Лигу 1, Кубок и Суперкубок Франции, а также Лигу чемпионов. Кроме того, парижский клуб вышел в финал клубного чемпионата мира, где уступил лондонскому «Челси» (0:3).

Основным вратарем «ПСЖ» в прошлом сезоне был итальянец Джанлуиджи Доннарумма, который накануне не попал в состав команды на матч за Суперкубок УЕФА и объявил о своем уходе из парижского клуба.

Ранее «ПСЖ» объявил о переходе защитника сборной Украины Ильи Забарного из «Борнмута» за 67 млн евро. Сообщалось, что парижский клуб намерен минимизировать имиджевые и политические риски после трансфера 22-летнего украинца и попытается продать Сафонова.

Сегодня «ПСЖ» сыграет с «Тоттенхэмом» в матче за Суперкубок УЕФА. Начало матча — в 22:00 по московскому времени.

