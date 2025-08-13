Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Плавание
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Кубок России
16:15
Оренбург
:
Ахмат
Все коэффициенты
П1
3.85
X
3.60
П2
2.07
Футбол. Кубок России
18:30
Сочи
:
Крылья Советов
Все коэффициенты
П1
2.99
X
3.55
П2
2.45
Футбол. Кубок России
18:30
Локомотив
:
Балтика
Все коэффициенты
П1
1.85
X
3.80
П2
4.40
Футбол. Лига конференций
19:00
Истанбул Башакшехир
:
Викинг
Все коэффициенты
П1
2.30
X
4.11
П2
3.47
Футбол. Кубок России
20:45
Динамо
:
Краснодар
Все коэффициенты
П1
2.65
X
3.47
П2
2.80
Футбол. Суперкубок
22:00
ПСЖ
:
Тоттенхэм Хотспур
Все коэффициенты
П1
1.47
X
5.00
П2
6.90
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Црвена Звезда
1
:
Лех
1
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Бенфика
2
:
Ницца
0
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Шелбурн
1
:
Риека
3
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
П 3:4
Слован Бр
1
:
Кайрат
0
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Ференцварош
3
:
Лудогорец
0
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
П 3:4
Спартак
1
:
Динамо Мх
1
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Брюгге
3
:
Зальцбург
2
П1
X
П2

Доннарумма договорился о личном контракте с новым клубом

Вратарь «Пари Сен-Жермен» Джанлуиджи Доннарумма достиг соглашения о контракте с «Манчестер Сити». Об этом сообщает издание L'Équipe.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

По информации источника, 26-летний итальянец уже провел беседу с главным тренером «горожан» Хосепом Гвардиолой. Английский клуб может начнет переговоры с «ПСЖ» после того, как вратарь команды Эдерсон завершит свой переход в «Галатасарай». Ожидается, что сумма трансфера Доннаруммы составит менее 40 млн евро.

Накануне Доннарумма не попал в состав «ПСЖ» на матч за Суперкубок УЕФА, после чего публично объявил о своем уходе из парижского клуба.

Доннарумма перешел в «ПСЖ» летом 2021 года из «Милана» в качестве свободного агента. За четыре сезона он провел за парижан 161 матч, в которых пропустил 156 мячей и 56 раз сыграл «на ноль». Его контракт с клубом рассчитан до лета 2026 года.

В общей сложности Доннарумма завоевал с «ПСЖ» десять трофеев: четыре раза стал чемпионом Франции, дважды — обладателем Кубка страны, три раза — победителем Суперкубка и одержал победу в Лиге чемпионов.

После ухода Доннаруммы в «ПСЖ» останется четыре вратаря: француз Люка Шевалье, россиянин Матвей Сафонов, испанец Арнау Тенас и итальянец Ренато Марин.

Узнать больше по теме
ФК «Манчестер Сити»: состав, ближайшие матчи и достижения клуба в 2024 году
Один из самых успешных и узнаваемых футбольных клубов не только в Англии, но и во всем мире — ФК «Манчестер Сити». В этом сезоне команда Гвардиолы угодила в затяжной кризис, но все равно продолжает бороться за самые высокие места сразу в нескольких турнирах. В этой статье мы опишем ключевые моменты в истории клуба, его символику, текущий состав, расписание матчей, статистику и многое другое.
Читать дальше