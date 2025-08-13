Доннарумма договорился о личном контракте с новым клубом

По информации источника, 26-летний итальянец уже провел беседу с главным тренером «горожан» Хосепом Гвардиолой. Английский клуб может начнет переговоры с «ПСЖ» после того, как вратарь команды Эдерсон завершит свой переход в «Галатасарай». Ожидается, что сумма трансфера Доннаруммы составит менее 40 млн евро.
Доннарумма перешел в «ПСЖ» летом 2021 года из «Милана» в качестве свободного агента. За четыре сезона он провел за парижан 161 матч, в которых пропустил 156 мячей и 56 раз сыграл «на ноль». Его контракт с клубом рассчитан до лета 2026 года.
В общей сложности Доннарумма завоевал с «ПСЖ» десять трофеев: четыре раза стал чемпионом Франции, дважды — обладателем Кубка страны, три раза — победителем Суперкубка и одержал победу в Лиге чемпионов.
После ухода Доннаруммы в «ПСЖ» останется четыре вратаря: француз Люка Шевалье, россиянин Матвей Сафонов, испанец Арнау Тенас и итальянец Ренато Марин.