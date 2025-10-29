Головин против «Нанта» и месть «Ливерпуля»: что смотреть сегодня

Теннис. ATP. «Мастерс» в Париже. 1-й круг. Григор Димитров (Болгария, 38) — Даниил Медведев (Россия, 13)
16:00. Где смотреть: зарубежные каналы, доступные в IPTV, паблики VK.
Медведев уверенно разобрался с Хауме Мунаром (6:1, 6:3) в первом круге парижского «Мастерса», продемонстрировав высокий уровень игры. Даниил вновь обрел контроль над своим теннисом, выиграл 10 из 12 октябрьских матчей и завоевал первый за два года титул Алматы.
Димитров возвращается на корт после разрыва грудной мышцы, из-за которой он пропустил почти четыре месяца. 34-летний болгарин имеет большую историю успешных выступлений в Париже: в 2023 году был финал, в 2024-м — четвертьфинал. Такая статистика делает этот турнир идеальной площадкой для возвращения в форму.
Медведев ведет в личных встречах — 8−3, и подходит к этому матчу в качестве фаворита. Однако их единственная встреча в Париже в 2023 году закончилась победой болгарина. Сможет ли первая ракетка России реализовать свое преимущество и продолжить борьбу за возвращение в топ-10 мирового рейтинга?
Хоккей. КХЛ. Регулярный чемпионат. «Ак Барс» (Казань) — «Металлург» (Магнитогорск)
19:00. Где смотреть: «Матч ТВ».
В центральном матче игрового дня в КХЛ встретятся не только две лучшие команды Востока, но и всего регулярного чемпионата. Казанцы выиграли все десять октябрьских матчей и существенно поправили свое турнирное положение. В случае победы над «Металлургом» отставание от первой строчки сократится до минимума. Команды уже трижды встречались друг с другом в этом сезоне, и в каждом из этих матчей было забито не менее шести шайб. Несомненно, нас ждет захватывающая игра самого высокого уровня — в противостоянии таких команд иначе быть не может.
Теннис. ATP. «Мастерс» в Париже. 1-й круг. Карен Хачанов (Россия, 14) — Жуан Фонсека (Бразилия, 28)
22:30. Где смотреть: зарубежные каналы, доступные в IPTV, паблики VK.
Хачанов откровенно проваливает осеннюю часть сезона. В первом круге он обыграл квалифаера Этана Куинна (6:1, 6:1) и одержал первую победу за два месяца, прервав серию из пяти поражений. Теперь же ему предстоит с главным вундеркиндом ATP-тура, который на прошлой неделе выиграл «пятисотник» в Базеле. В первом круге у Фонсеки возникли серьезные проблемы с Денисом Шаповаловым (5:7, 6:4, 6:3) и пока физическая готовность 19-летнего бразильца оставляет вопросы. Хачанов, который исторически очень хорошо выступает в Париже, вполне может этим воспользоваться.
Футбол. Кубок Английской лиги. ⅛ финала. «Ливерпуль» — «Кристал Пэлас»
23:05. Где смотреть: зарубежные каналы, доступные в IPTV, паблики VK.
«Ливерпуль» находится в серьезном кризисе, проиграв пять из шести последних матчей. На команду Арне Слота оказывается серьезное давление, особенно учитывая рекордные траты на летнюю трансферную кампанию. Ситуация может измениться уже в ноябре — ближайшие пять из шести матчей будут сыграны на «Энфилде». Начинается домашняя серия с кубковой игры против «Кристал Пэласа», который уже дважды успел обыграть «Ливерпуль» в этом сезоне.
Надо сказать, что над столичной командой также сгустились тучи. Действующий обладатель Кубка и Суперкубка Англии не может выиграть уже почти целый месяц, всухую проиграв две последние игры. Сложно сказать, кто в таких обстоятельствах пройдет дальше, но последние матчи «Ливерпуля» и «Пэласа» выдаются крайне непредсказуемыми. Мерсисайдцам победа, безусловно, нужнее, но они не могут обыграть «орлов» на «Энфилде» с 2021 года. Продлится ли эта серия?
Футбол. Лига 1. 10-й тур. «Нант» — «Монако»
23:05. Где смотреть: Okko.
«Монако» Александра Головина отправляется в гости к середняку с надеждой победить и удержаться в лидирующей группе. Гостевые матчи, в отличие от домашних, даются монегаскам с большим трудом — из четырех матчей лишь одна победа над «Осером», идущим на предпоследнем месте. В начале месяца в «Монако» сменился главный тренер — приход бельгийца Себастьяна Поконьоли совпал с возвращением Головина после мышечной травмы. Пока россиянин проводит свой худший сезон во Франции — он не отличался результативными действиями с января. Остается надеяться, что новый тренер найдет Головину роль на поле, которая позволит ему радовать болельщиков голами и вернуть себе статус одного из ключевых игроков команды.