Головин против «Нанта» и месть «Ливерпуля»: что смотреть сегодня

В центральном матче игрового дня в КХЛ встретятся не только две лучшие команды Востока, но и всего регулярного чемпионата. Казанцы выиграли все десять октябрьских матчей и существенно поправили свое турнирное положение. В случае победы над «Металлургом» отставание от первой строчки сократится до минимума. Команды уже трижды встречались друг с другом в этом сезоне, и в каждом из этих матчей было забито не менее шести шайб. Несомненно, нас ждет захватывающая игра самого высокого уровня — в противостоянии таких команд иначе быть не может.