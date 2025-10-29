Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Авто/мото
Другие
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Италия
20:30
Рома
:
Парма
Все коэффициенты
П1
1.51
X
4.36
П2
7.33
Футбол. Италия
20:30
Комо
:
Верона
Все коэффициенты
П1
1.60
X
3.95
П2
6.70
Футбол. Италия
20:30
Ювентус
:
Удинезе
Все коэффициенты
П1
1.45
X
4.97
П2
8.25
Футбол. Франция
21:00
Гавр
:
Брест
Все коэффициенты
П1
2.54
X
3.45
П2
2.89
Футбол. Франция
21:00
Лорьян
:
ПСЖ
Все коэффициенты
П1
11.00
X
6.95
П2
1.26
Футбол. Франция
21:00
Метц
:
Ланс
П1
X
П2
Футбол. Франция
21:00
Ницца
:
Лилль
Все коэффициенты
П1
3.30
X
3.59
П2
2.23
Футбол. Италия
22:45
Болонья
:
Торино
Все коэффициенты
П1
1.86
X
3.45
П2
4.98
Футбол. Италия
22:45
Дженоа
:
Кремонезе
Все коэффициенты
П1
1.87
X
3.40
П2
4.96
Футбол. Италия
22:45
Интер
:
Фиорентина
Все коэффициенты
П1
1.45
X
4.97
П2
7.80
Футбол. Франция
23:05
Марсель
:
Анже
Все коэффициенты
П1
1.25
X
6.74
П2
12.00
Футбол. Франция
23:05
Нант
:
Монако
Все коэффициенты
П1
4.59
X
4.11
П2
1.76
Футбол. Франция
23:05
Париж
:
Лион
Все коэффициенты
П1
2.65
X
3.67
П2
2.65
Футбол. Франция
23:05
Страсбур
:
Осер
Все коэффициенты
П1
1.78
X
3.97
П2
4.66
Футбол. Франция
23:05
Тулуза
:
Ренн
Все коэффициенты
П1
2.23
X
3.52
П2
3.35
Футбол. Италия
завершен
Аталанта
1
:
Милан
1
П1
X
П2

Головин против «Нанта» и месть «Ливерпуля»: что смотреть сегодня

Редакция проекта Спорт Mail рассказывает о спортивных событиях среды, 29 октября, которые стоят того, чтобы их посмотреть.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: Getty Images

Теннис. ATP. «Мастерс» в Париже. 1-й круг. Григор Димитров (Болгария, 38) — Даниил Медведев (Россия, 13)

16:00. Где смотреть: зарубежные каналы, доступные в IPTV, паблики VK.

Медведев уверенно разобрался с Хауме Мунаром (6:1, 6:3) в первом круге парижского «Мастерса», продемонстрировав высокий уровень игры. Даниил вновь обрел контроль над своим теннисом, выиграл 10 из 12 октябрьских матчей и завоевал первый за два года титул Алматы.

Димитров возвращается на корт после разрыва грудной мышцы, из-за которой он пропустил почти четыре месяца. 34-летний болгарин имеет большую историю успешных выступлений в Париже: в 2023 году был финал, в 2024-м — четвертьфинал. Такая статистика делает этот турнир идеальной площадкой для возвращения в форму.

Медведев ведет в личных встречах — 8−3, и подходит к этому матчу в качестве фаворита. Однако их единственная встреча в Париже в 2023 году закончилась победой болгарина. Сможет ли первая ракетка России реализовать свое преимущество и продолжить борьбу за возвращение в топ-10 мирового рейтинга?

Хоккей. КХЛ. Регулярный чемпионат. «Ак Барс» (Казань) — «Металлург» (Магнитогорск)

19:00. Где смотреть: «Матч ТВ».

Хоккей
КХЛ 2025-2026
Неделя 9, 29.10.2025, 19:00
Ак Барс
-
Металлург Мг
-

В центральном матче игрового дня в КХЛ встретятся не только две лучшие команды Востока, но и всего регулярного чемпионата. Казанцы выиграли все десять октябрьских матчей и существенно поправили свое турнирное положение. В случае победы над «Металлургом» отставание от первой строчки сократится до минимума. Команды уже трижды встречались друг с другом в этом сезоне, и в каждом из этих матчей было забито не менее шести шайб. Несомненно, нас ждет захватывающая игра самого высокого уровня — в противостоянии таких команд иначе быть не может.

Теннис. ATP. «Мастерс» в Париже. 1-й круг. Карен Хачанов (Россия, 14) — Жуан Фонсека (Бразилия, 28)

22:30. Где смотреть: зарубежные каналы, доступные в IPTV, паблики VK.

Хачанов откровенно проваливает осеннюю часть сезона. В первом круге он обыграл квалифаера Этана Куинна (6:1, 6:1) и одержал первую победу за два месяца, прервав серию из пяти поражений. Теперь же ему предстоит с главным вундеркиндом ATP-тура, который на прошлой неделе выиграл «пятисотник» в Базеле. В первом круге у Фонсеки возникли серьезные проблемы с Денисом Шаповаловым (5:7, 6:4, 6:3) и пока физическая готовность 19-летнего бразильца оставляет вопросы. Хачанов, который исторически очень хорошо выступает в Париже, вполне может этим воспользоваться.

Футбол. Кубок Английской лиги. ⅛ финала. «Ливерпуль» — «Кристал Пэлас»

23:05. Где смотреть: зарубежные каналы, доступные в IPTV, паблики VK.

«Ливерпуль» находится в серьезном кризисе, проиграв пять из шести последних матчей. На команду Арне Слота оказывается серьезное давление, особенно учитывая рекордные траты на летнюю трансферную кампанию. Ситуация может измениться уже в ноябре — ближайшие пять из шести матчей будут сыграны на «Энфилде». Начинается домашняя серия с кубковой игры против «Кристал Пэласа», который уже дважды успел обыграть «Ливерпуль» в этом сезоне.

Надо сказать, что над столичной командой также сгустились тучи. Действующий обладатель Кубка и Суперкубка Англии не может выиграть уже почти целый месяц, всухую проиграв две последние игры. Сложно сказать, кто в таких обстоятельствах пройдет дальше, но последние матчи «Ливерпуля» и «Пэласа» выдаются крайне непредсказуемыми. Мерсисайдцам победа, безусловно, нужнее, но они не могут обыграть «орлов» на «Энфилде» с 2021 года. Продлится ли эта серия?

Футбол. Лига 1. 10-й тур. «Нант» — «Монако»

23:05. Где смотреть: Okko.

Футбол
Франция 2025/2026
10-й тур, 29.10.2025, 23:05
Нант
-
Монако
-

«Монако» Александра Головина отправляется в гости к середняку с надеждой победить и удержаться в лидирующей группе. Гостевые матчи, в отличие от домашних, даются монегаскам с большим трудом — из четырех матчей лишь одна победа над «Осером», идущим на предпоследнем месте. В начале месяца в «Монако» сменился главный тренер — приход бельгийца Себастьяна Поконьоли совпал с возвращением Головина после мышечной травмы. Пока россиянин проводит свой худший сезон во Франции — он не отличался результативными действиями с января. Остается надеяться, что новый тренер найдет Головину роль на поле, которая позволит ему радовать болельщиков голами и вернуть себе статус одного из ключевых игроков команды.