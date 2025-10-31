Килиан Мбаппе получил «Золотую бутсу» за минувший сезон

Нападающему «Реала» Килиану Мбаппе вручили «Золотую бутсу» по итогам прошедшего сезона. Церемония вручения прошла 31 октября. Награда присуждается по системе баллов за голы, где топ-чемпионаты имеют двойной коэффициент.
«Для меня честь получить “Золотую бутсу”. Хочу поблагодарить своих товарищей по команде за то, что они были здесь и всегда помогали мне. Мы невероятная команда, способная многое выиграть. Рад, что выступаю за “Реал”, это всегда было моей мечтой с детства. Теперь я здесь и надеюсь выступать тут ещё много лет. Хочу поблагодарить болельщиков “Реала”, их поддержка очень много значит для меня. Надеюсь выиграть “Золотую бутсу” в следующий раз, я хорошо стартовал, но давайте посмотрим. Спасибо всем вам», — сказал Мбаппе после вручения награды.
Килиан Мбаппе стал лучшим бомбардиром Европы с 62 очками (при коэффициенте Ла Лиги 2). Он обошел Виктора Дьекереша который забил 39 голов в чемпионате Португалии (коэффициент 1,5), что дало ему 58,5 очков и Мохамеда Салаха с 29 голами (58 баллов).
«Золотая бутса» была впервые вручена в 1968 году. С 1992-го по 1996 год ее вручение было приостановлено, однако с 1997 возобновлено. Чаще всего — 6 раз — награду получал Лионель Месси. В 2024 году лауреатом «Золотой бутсы» стал английский нападающий мюнхенской «Баварии» Гарри Кейн.