Килиан Мбаппе получил «Золотую бутсу» за минувший сезон

«Для меня честь получить “Золотую бутсу”. Хочу поблагодарить своих товарищей по команде за то, что они были здесь и всегда помогали мне. Мы невероятная команда, способная многое выиграть. Рад, что выступаю за “Реал”, это всегда было моей мечтой с детства. Теперь я здесь и надеюсь выступать тут ещё много лет. Хочу поблагодарить болельщиков “Реала”, их поддержка очень много значит для меня. Надеюсь выиграть “Золотую бутсу” в следующий раз, я хорошо стартовал, но давайте посмотрим. Спасибо всем вам», — сказал Мбаппе после вручения награды.