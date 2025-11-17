Стало известно, когда «Барселона» вернется на «Камп Ноу»

«Барселона» уже совершала несколько попыток вернуться на стадион. Первая была в августе этого года, но тогда правительство города не выдало разрешения на эксплуатацию объекта, вторая попытка тоже не состоялась уже позже, в сентябре. По словам президента «Барселоны» Жоана Лапорта, вместимость арены увеличится с 99 до 105 тысяч человек. В середине ноября Лапорта заявил, что «Барселона» планирует возвести статую бывшего футболиста «сине-гранатовых» Лионеля Месси на стадионе «Камп Ноу» после реконструкции спортивного сооружения.