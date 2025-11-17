Стало известно, когда «Барселона» вернется на «Камп Ноу»

«Барселона» проведет первый матч на стадионе «Камп Ноу» после реконструкции против «Атлетика» из Бильбао в рамках 13-го тура чемпионата Испании по футболу, сообщается в их соцсетях. Встреча состоится 22 ноября в 18:15 мск. Теперь у клуба есть лицензия, позволяющая впустить на стадион больше 45 тысяч зрителей.
Напомним, «Камп Ноу» начал реконструироваться в 2022 году. С этого момента команда проводила домашние матчи на Олимпийском стадионе в Барселоне и арене имени Йохана Кройфа.
«Барселона» уже совершала несколько попыток вернуться на стадион. Первая была в августе этого года, но тогда правительство города не выдало разрешения на эксплуатацию объекта, вторая попытка тоже не состоялась уже позже, в сентябре. По словам президента «Барселоны» Жоана Лапорта, вместимость арены увеличится с 99 до 105 тысяч человек. В середине ноября Лапорта заявил, что «Барселона» планирует возвести статую бывшего футболиста «сине-гранатовых» Лионеля Месси на стадионе «Камп Ноу» после реконструкции спортивного сооружения.
Сейчас «Барселона» занимает второе место в турнирной таблице Ла Лиги. «Реал Мадрид» опережает каталонский клуб на три очка.