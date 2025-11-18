Ричмонд
«Барселона» не будет переименовывать «Камп Ноу» в честь Месси

Вице-президент «Барселоны» Елена Форт отвергла идею переименования домашнего стадиона команды «Камп Ноу» в честь 38-летнего аргентинского нападающего Лионеля Месси.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

«Есть много других способов, и даже более эффективных, чтобы увековечить память о нем», — цитирует Форт издание Cadena SER.

Ранее в испанской прессе появилась идея переименования обновленного стадиона «Камп Ноу» в честь Лионеля Месси. 22 ноября проведет домашний матч на «Камп Ноу» с «Атлетиком» из Бильбао в рамках 13-го тура чемпионата Испании. Это будет первый матч «Барселоны» на «Камп Ноу» с конца мая 2023 года.

Ранее стало известно о том, что «Барселона» хочет установить статую Лионеля Месси возле стадиона «Камп Ноу», сообщил президент клуба Жоан Лапорта. Проект начнут разрабатывать, если получат согласие семьи аргентинца. На данный момент на арене сине-гранатовых уже есть статуи таких легенд каталонцев прошлых лет как Йохан Кройф и Ладислав Кубала.

В «Барселоне» Месси провел большую часть своей карьеры. Он выступал за клуб с 2003-го по 2021 год, сыграв в общей сложности 778 матчей и забив 672 гола. Месси выигрывал с сине-гранатовыми 35 трофеев, в том числе 10 раз чемпионат Испании и 4 раза Лигу чемпионов.