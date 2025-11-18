«Барселона» не будет переименовывать «Камп Ноу» в честь Месси

В «Барселоне» Месси провел большую часть своей карьеры. Он выступал за клуб с 2003-го по 2021 год, сыграв в общей сложности 778 матчей и забив 672 гола. Месси выигрывал с сине-гранатовыми 35 трофеев, в том числе 10 раз чемпионат Испании и 4 раза Лигу чемпионов.