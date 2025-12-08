СМИ: «ПСЖ» не собирается расставаться с Матвеем Сафоновым

В «ПСЖ» опровергли слухи о возможном уходе вратаря Матвея Сафонова. Парижский клуб не намерен расставаться с голкипером сборной России в зимнее трансферное окно.
«Смешно, это всего лишь спекуляции. Не забывайте, что мы подписали с ним контракт на пять лет. Он сильно прибавил с момента своего прихода. Он подтвердил, что соответствует уровню клуба», — приводит слова представителей клуба L'Équipe.
Матвей Сафонов проводит второй сезон в составе парижан. 6 декабря вратарь впервые с мая провел матч на клубном уровне, отыграв «на ноль» в матче с «Ренном» (5:0). Из-за травмы эту игру пропускал основной голкипер «ПСЖ» Люка Шевалье.
После матча главный тренер Луис Энрике похвалил Сафонова и заявил, что остался впечатлен его выступлением.
Ранее сообщалось, что Сафоновым интересуются топ-клубы чемпионата Португалии и середняки испанской Ла Лиги.
«ПСЖ» занимает второе место в турнирной таблице Лиги 1, отставая от лидирующего «Ланса» на один балл. В субботу, 13 декабря, парижане на выезде сыграют против «Меца». Начало матча — в 21:00 по московскому времени.
Луис Энрике
Хабиб Бейе
Хвича Кварацхелия
(Люка Эрнандез)
28′
Сенни Маюлу
(Жоау Невеш)
39′
Хвича Кварацхелия
(Сенни Маюлу)
67′
Ибраим Мбай
(Квентин Нджанту)
88′
Гонсалу Рамуш
(Усман Дембеле)
90+1′
39
Матвей Сафонов
21
Люка Эрнандез
29
Брэдли Барколя
5
Маркиньос
51
Вильян Пачо
24
Сенни Маюлу
33
Уоррен Заир-Эмери
80′
47
Квентин Нджанту
19
Ли Кан Ин
64′
10
Усман Дембеле
17
Витор Феррейра Витинья
71′
8
Фабиан Руис
7
Хвича Кварацхелия
71′
9
Гонсалу Рамуш
87
Жоау Невеш
80′
49
Ибраим Мбай
30
Брис Самба
48
Абдельхамид Аит Будлал
69′
3
Лилиан Брассье
97
Жереми Жаке
53′
74′
95
Пшемыслав Франковски
21
Валентен Ронжье
11
Муса Аль-Таамари
82′
10
Людовик Блас
45
Махди Камара
82′
39
Кадер Мейте
6
Джауи Сиссе
46′
26
Кантен Мерлен
9
Эстебан Леполь
76′
24
Антони Руо
7
Бриль Эмболо
82′
75
Элиас Лехендре
Главный судья
Марк Болленжье
(Франция)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти