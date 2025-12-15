Ричмонд
Футболисты Головин и Сафонов потеряли в рыночной стоимости

Рыночная стоимость российских футболистов, выступающих в Лиге 1, стала ниже.

Арина Нуриахметова
Автор Спорт Mail

Портал Transfermarkt обновил данные о рыночной стоимости российских футблистов, выступающих в чемпионате Франции (Лига 1).

Известно, что в стоимости потеряли голкипер ПСЖ Матвей Сафонов и полузащитник «Монако» Александр Головин.

Цена Головина снизилась с 20 млн евро до 18 млн. За текущий сезон Александр провел за «Монако» 14 матчей во всех турнирах, в которых забил дважды и отметился голевым пасом.

Стоимость Матвея Сафонова упала сильнее, на три млн евро, и достигло отметки 15 млн евро. В текущем сезоне Сафонов долго не включался в стартовый состав команды, но позже все-таки выходил трижды в старте. На его счету две игры «на ноль».

Известно, что Сафонов сравнялся по сыгранным матчам с Лукой Шевалье. У российского вратаря после 20 игр 15 пропущенных мячей и 9 игр «на ноль». Шевалье за это же количество матчей пропустил 22 мяча и 8 раз завершил матчи «на ноль».

Самыми дорогими игроками чемпионата Франции стали португальские полузащитники Витинья и Жуан Невеш, выступающие за ПСЖ. Они подорожали на 20 млн, теперь их рыночная цена составляет 110 млн евро. Португальцы обогнали своего одноклубника — французского нападающего Усмана Дембеле. Стоимость обладателя «Золотого мяча» оценивается в 100 млн евро.

