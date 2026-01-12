Ричмонд
Левандовски сравнялся с Суаресом по числу голов в ворота «Реала»

Форвард «Барселоны» Роберт Левандовски отличился в финале Суперкубка Испании (3:2).

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

Напомним, «Барселона» одержала победу над мадридским «Реалом» в решающем матче Суперкубка Испании со счетом 3:2. В составе победителей дубль оформил бразилец Рафинья (36-я и 73-я минуты), также один мяч забил 37-летний форвард Роберт Левандовски (45).

Для польского футболиста этот гол стал 12-м в ворота «Реала». Как сообщает Stats Foot, по данному показателю Левандовски сравнялся с экс-игроками каталонского клуба Луисом Суаресом и Антуаном Гризманном. Первое место по забитым мячам в ворота «королевского клуба» занимает бывший нападающий «Барселоны» Лионель Месси — 26 мячей.

«Барселона» с 16 трофеями является рекордсменом Суперкубка Испании. «Реал» занимает второе место по этому показателю с 13 титулами.

Роберт Левандовски перешел в «Барселону» летом 2022 года из «Баварии». В составе сине-гранатовых нападающий провел 167 матчей во всех турнирах, в которых забил 111 мячей и сделал 22 результативные передачи. Действующее соглашение игрока с «Барселоной» рассчитано до до лета 2026 года.