Левандовски сравнялся с Суаресом по числу голов в ворота «Реала»

Роберт Левандовски перешел в «Барселону» летом 2022 года из «Баварии». В составе сине-гранатовых нападающий провел 167 матчей во всех турнирах, в которых забил 111 мячей и сделал 22 результативные передачи. Действующее соглашение игрока с «Барселоной» рассчитано до до лета 2026 года.