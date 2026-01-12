Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Шахматы, шашки
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Италия
20:30
Дженоа
:
Кальяри
Все коэффициенты
П1
2.12
X
3.06
П2
4.26
Футбол. Италия
22:45
Ювентус
:
Кремонезе
Все коэффициенты
П1
1.26
X
6.42
П2
12.50
Футбол. Испания
23:00
Севилья
:
Сельта
Все коэффициенты
П1
2.70
X
3.35
П2
2.90
Футбол. Италия
завершен
Интер
2
:
Наполи
2
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Бавария
8
:
Вольфсбург
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Верона
0
:
Лацио
1
П1
X
П2

Тренер «Реала» — о поражении от «Барселоны»: Очень равный матч

Главный тренер мадридского «Реала» Хаби Алонсо высказался после поражения от «Барселоны» в финале Суперкубка Испании (2:3).

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

Напомним, встреча, которая прошла в Саудовской Аравии, завершилась победой «Барселоны». В составе сине-гранатовых дубль оформил Рафинья (36-я и 72-я минуты), еще один гол на счету Роберта Левандовского (45+4). У проигравших отличились Винисиус (45+2) и Гонсало Гарсия (45+6).

«Смешанные чувства: с одной стороны, разочарование из-за того, что не удалось выиграть титул. С другой — гордость за то, как команда выступила. Финальный матч был очень равным, с разными моментами.

В первые 30 минут мы почти не пропускали. За очень короткое время произошло многое. Во втором тайме хорошо начали играть слева с Винисиусом. После рикошета мы пропустили гол (2:3), и я был уверен, что у нас будут шансы сравнять. Не хватило точности, чтобы дойти до пенальти.

Винисиус держался очень хорошо до 85-й минуты, он попросил замену из-за усталости. Он создавал дисбаланс, забил эффектный гол, постоянно угрожал на своем фланге. Мы недовольны результатом, но можем извлечь позитивные моменты для сезона. Сейчас главное — вернуть игроков после травм.

Мбаппе должен был выйти как раз перед тем, как мы пропустили третий гол. Хотелось получить преимущество, угрозу, задействовать его между линиями и на свободном пространстве. Он дал нам это немного позже. Жаль, что к тому моменту мы уже уступали в счете, планировали усилить давление с ним в атаке», — приводит слова Алонсо Diario AS.

«Реал» впервые в истории проиграл три финала подряд «Барселоне». В прошлом году «сливочные» уступили в финале Суперкубка Испании (2:5) и потерпели поражение в Кубке страны (2:3 доп. вр.).