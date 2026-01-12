Тренер «Реала» — о поражении от «Барселоны»: Очень равный матч

«Смешанные чувства: с одной стороны, разочарование из-за того, что не удалось выиграть титул. С другой — гордость за то, как команда выступила. Финальный матч был очень равным, с разными моментами.



В первые 30 минут мы почти не пропускали. За очень короткое время произошло многое. Во втором тайме хорошо начали играть слева с Винисиусом. После рикошета мы пропустили гол (2:3), и я был уверен, что у нас будут шансы сравнять. Не хватило точности, чтобы дойти до пенальти.



Винисиус держался очень хорошо до 85-й минуты, он попросил замену из-за усталости. Он создавал дисбаланс, забил эффектный гол, постоянно угрожал на своем фланге. Мы недовольны результатом, но можем извлечь позитивные моменты для сезона. Сейчас главное — вернуть игроков после травм.



Мбаппе должен был выйти как раз перед тем, как мы пропустили третий гол. Хотелось получить преимущество, угрозу, задействовать его между линиями и на свободном пространстве. Он дал нам это немного позже. Жаль, что к тому моменту мы уже уступали в счете, планировали усилить давление с ним в атаке», — приводит слова Алонсо Diario AS.