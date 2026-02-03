Ричмонд
Месси попал в число претендентов на «Золотой мяч»

Авторитетный портал Goal обновил рейтинг фаворитов на «Золотой мяч» по итогам сезона-2025/26.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: AP 2024

Главным фаворитом на приз лучшему футболисту мира от журнала France Football остается нападающий «Баварии» Харри Кейн, который c учетом матчей за сборную уже преодолел отметку в 40 забитых мячей. В тройку лидеров также входят нападающий «Реала» Килиан Мбаппе и форвард «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд.

Список участников гонки за «Золотой мяч» замкнул капитан «Интер Майами» и сборной Аргентины Лионель Месси. Восьмикратный обладатель награды завершил первую половину сезона чемпионским титулом в МЛС, набрав 41 (22+19) очко по системе «гол+пас».

Топ-10 претендентов на «Золотой мяч» по версии Goal

  1. Харри Кейн («Бавария», Англия)
  2. Килиан Мбаппе («Реал», Франция)
  3. Эрлинг Холанд («Манчестер Сити», Норвегия)
  4. Ламин Ямаль («Барселона», Испания)
  5. Майкл Олисе («Бавария», Франция)
  6. Витинья («Пари Сен-Жермен», Португалия)
  7. Деклан Райс («Арсенал», Англия)
  8. Луис Диас («Бавария», Колумбия)
  9. Рафинья Диас («Барселона», Бразилия)
  10. Лионель Месси («Интер Майами», Аргентина)

Новый обладатель «Золотого мяча» станет известен в сентябре. Действующим обладателем награды является нападающий «Пари Сен-Жермен» Усман Дембеле.