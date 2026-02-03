Месси попал в число претендентов на «Золотой мяч»

Главным фаворитом на приз лучшему футболисту мира от журнала France Football остается нападающий «Баварии» Харри Кейн, который c учетом матчей за сборную уже преодолел отметку в 40 забитых мячей. В тройку лидеров также входят нападающий «Реала» Килиан Мбаппе и форвард «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд.