Месси попал в число претендентов на «Золотой мяч»

Главным фаворитом на приз лучшему футболисту мира от журнала France Football остается нападающий «Баварии» Харри Кейн, который c учетом матчей за сборную уже преодолел отметку в 40 забитых мячей. В тройку лидеров также входят нападающий «Реала» Килиан Мбаппе и форвард «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд.
Список участников гонки за «Золотой мяч» замкнул капитан «Интер Майами» и сборной Аргентины Лионель Месси. Восьмикратный обладатель награды завершил первую половину сезона чемпионским титулом в МЛС, набрав 41 (22+19) очко по системе «гол+пас».
Топ-10 претендентов на «Золотой мяч» по версии Goal
- Харри Кейн («Бавария», Англия)
- Килиан Мбаппе («Реал», Франция)
- Эрлинг Холанд («Манчестер Сити», Норвегия)
- Ламин Ямаль («Барселона», Испания)
- Майкл Олисе («Бавария», Франция)
- Витинья («Пари Сен-Жермен», Португалия)
- Деклан Райс («Арсенал», Англия)
- Луис Диас («Бавария», Колумбия)
- Рафинья Диас («Барселона», Бразилия)
- Лионель Месси («Интер Майами», Аргентина)
Новый обладатель «Золотого мяча» станет известен в сентябре. Действующим обладателем награды является нападающий «Пари Сен-Жермен» Усман Дембеле.