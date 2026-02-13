Ямаль оскорбил защитника «Атлетико» после разгромного поражения «Барселоны»

Вингер «Барселоны» Ламин Ямаль вступил в конфликт с защитником мадридского «Атлетико» Науэлем Молиной после первого матча ½ финала Кубка Испании. Каталонский клуб потерпел разгромное поражение со счетом 0:4. Инцидент произошел сразу после финального свистка прямо на футбольном поле.
«Кто ты? Кто ты? Глупец, идиот», — приводит слова Ямаля TyC Sports.
Словесная перепалка началась со спора Ямаля с защитником Марком Пубилем, в который решил вмешаться Молина. В ответ на это Ламин переключился на аргентинца, используя агрессивные жесты и оскорбления.
Ответный матч за выход в финал турнира будет 3 марта. «Барселона» —действующий победитель Кубка Испании. В финале прошлого розыгрыша турнира сине-гранатовые обыграли мадридский реал со счетом 3:2 в дополнительное время.
Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик высказал футболистам свое мнение после поражения в жесткой форме. По информации Mundo Deportivo специалист подверг резкой критике действия команды в первом тайме полуфинала Кубка Испании аротив «Атлетико» со счетом 0:4.