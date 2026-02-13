Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Олимпийский турнир
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Рейтинг букмекеров
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Франция
2-й тайм
Монако
3
:
Нант
1
Все коэффициенты
П1
1.03
X
21.00
П2
79.00
Футбол. Испания
2-й тайм
Эльче
0
:
Осасуна
0
Все коэффициенты
П1
18.00
X
1.17
П2
21.00
Футбол. Испания
16:00
Эспаньол
:
Сельта
Все коэффициенты
П1
2.50
X
3.23
П2
3.10
Футбол. Италия
завершен
Пиза
1
:
Милан
2
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Боруссия Д
4
:
Майнц
0
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Ренн
3
:
ПСЖ
1
П1
X
П2

СМИ: Роналду полетел с «Аль-Насром» на матч Про-Лиги

Ранее он бойкотировал три матча.

Арина Нуриахметова
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду отправился с командой на матч с «Аль-Фатехом» в 22-м туре саудовской Про-Лиги, который состоится в субботу, 14 февраля. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо на своей странице в соцсетях.

Футболист должен будет сыграть в гостевом матче против «Аль-Фатеха» в рамках чемпионата Саудовской Аравии.

Ранее португалец не был включен в заявку команды на три игры. Две из них было в Про-лиге, а одна в азиатской Лиге чемпионов. Роналду бойкотировал матчи команды из-за плохой, по его мнению, политики Суверенного фонда (PIF) в отношении ряда саудовских клубов. Помимо этого, португалец таким образом выразил несогласие с задержкой зарплат некоторым сотрудникам команды. PIF пообещал уладить конфликт с легендарным игроком.

В СМИ также появлялась информация, что Криштиану Роналду может стать партнером по команде для аргентинца Лионеля Месси, который играет за «Интер Майами» в МЛС. Официального подтверждения этой информации нет.