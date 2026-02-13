СМИ: Роналду полетел с «Аль-Насром» на матч Про-Лиги

Ранее португалец не был включен в заявку команды на три игры. Две из них было в Про-лиге, а одна в азиатской Лиге чемпионов. Роналду бойкотировал матчи команды из-за плохой, по его мнению, политики Суверенного фонда (PIF) в отношении ряда саудовских клубов. Помимо этого, португалец таким образом выразил несогласие с задержкой зарплат некоторым сотрудникам команды. PIF пообещал уладить конфликт с легендарным игроком.