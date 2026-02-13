СМИ: Роналду полетел с «Аль-Насром» на матч Про-Лиги

Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду отправился с командой на матч с «Аль-Фатехом» в 22-м туре саудовской Про-Лиги, который состоится в субботу, 14 февраля. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо на своей странице в соцсетях.
Футболист должен будет сыграть в гостевом матче против «Аль-Фатеха» в рамках чемпионата Саудовской Аравии.
Ранее португалец не был включен в заявку команды на три игры. Две из них было в Про-лиге, а одна в азиатской Лиге чемпионов. Роналду бойкотировал матчи команды из-за плохой, по его мнению, политики Суверенного фонда (PIF) в отношении ряда саудовских клубов. Помимо этого, португалец таким образом выразил несогласие с задержкой зарплат некоторым сотрудникам команды. PIF пообещал уладить конфликт с легендарным игроком.
В СМИ также появлялась информация, что Криштиану Роналду может стать партнером по команде для аргентинца Лионеля Месси, который играет за «Интер Майами» в МЛС. Официального подтверждения этой информации нет.