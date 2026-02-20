Роналдиньо и другие спортсмены, которые заработали миллионы — и почти все потеряли

В профессиональном спорте деньги приходят быстро: многомиллионные контракты, рекламные сделки, бонусы за победы. Но управлять такими суммами сложнее, чем кажется со стороны. Налоговые просчеты, рискованные инвестиции или доверие неправильным людям могут привести к долгам и нищете. Ниже — три истории спортсменов, которые на пике карьеры зарабатывали огромные суммы, а затем столкнулись с серьезными финансовыми потерями.
Флойд Мейвезер — $200 млн за бой и долги по налогам
Флойд Мейвезер — один из самых высокооплачиваемых боксеров в истории. Только за бой с Мэнни Пакьяо в 2015 году он заработал более $200 млн, а поединок с Конором Макгрегором принес ему еще около $275 млн. На пике карьеры его годовые доходы измерялись сотнями миллионов долларов.
В 2017 году налоговая служба США потребовала от Флойда более $22 млн федеральных налогов за предыдущий год. Проблема возникла из-за того, что значительная часть дохода поступала неравномерно — после крупных боев, а авансовые налоговые платежи не всегда покрывали итоговую сумму. Мейвезер официально запросил отсрочку, сославшись на то, что средства поступят после завершения поединка с Конором Макгрегором.
После боя, который принес ему сотни миллионов долларов, долг был погашен. Формально это не было банкротством или крахом, но сама ситуация показала, что даже при огромных доходах кассовый разрыв и просчеты в планировании могут привести к публичным проблемам.
Антуан Уокер — $100 млн за карьеру и банкротство
Антуан Уокер за 12 сезонов в НБА заработал более $100 млн по контрактам. Он был чемпионом лиги, играл за «Бостон», «Майами», «Даллас» и в пиковые годы получал многомиллионные выплаты ежегодно. Всем казалось, что он обеспечен деньгами на всю жизнь.
Проблемы начались из-за рискованных инвестиций и образа жизни спортсмена. Уокер вкладывался в недвижимость и бизнес-проекты, которые оказались убыточными, а также тратил крупные суммы на поддержку близким — по его словам, он помогал десяткам родственников и друзей. К этому добавились обязательства по алиментам и крупные кредиты.
В 2010 году Уокер объявил о банкротстве, несмотря на девятизначный заработок. Позже он признавался в интервью, что недооценил масштаб расходов и переоценил стабильность доходов после завершения карьеры. Со временем ему удалось частично восстановить финансовое положение и заняться просветительской деятельностью, предупреждая молодых спортсменов о рисках быстрого обогащения без финансового плана.
Роналдиньо — замороженные счета и штрафы
Роналдиньо на пике карьеры зарабатывал десятки миллионов долларов в год — контракты с «Барселоной», бонусы, рекламные сделки с глобальными брендами. Его доходы измерялись суммами, которые для большинства футболистов остаются недостижимыми.
Однако в 2018 году бразильские власти заморозили его банковские счета из-за неуплаты штрафов по экологическому делу, связанному со строительством на охраняемой территории. По данным местных СМИ, сумма штрафа превышала $2 млн, а на одном из счетов на момент ареста оказалось всего несколько долларов. История получила широкий резонанс именно из-за контраста между прежними доходами и текущими проблемами.
Финансовые сложности продолжались: в 2020 году Роналдиньо был задержан в Парагвае по делу о поддельных документах. По версии следствия, документы были оформлены через местных посредников и использовались для въезда в страну. Сам футболист утверждал, что не знал о нарушениях и доверился людям, которые организовывали поездку.
Это дело стало еще одним эпизодом, показавшим, насколько уязвимым может быть спортсмен при неэффективном управлении делами и чрезмерной зависимости от окружения. В итоге Роналдиньо провел несколько месяцев под стражей, после чего был освобожден.