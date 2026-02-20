Роналдиньо и другие спортсмены, которые заработали миллионы — и почти все потеряли

Флойд Мейвезер — один из самых высокооплачиваемых боксеров в истории. Только за бой с Мэнни Пакьяо в 2015 году он заработал более $200 млн, а поединок с Конором Макгрегором принес ему еще около $275 млн. На пике карьеры его годовые доходы измерялись сотнями миллионов долларов.