Во Франции обвинили Мбаппе во лжи по поводу истории с коленом

«Были встречи по поводу коммуникации на самом высоком уровне. Информация, которую я раскрыл, была подтверждена всеми. Они выбрали стратегию лжи. Я скажу прямо: он солгал. Думаю, это стратегия, выработанная вместе с “Реалом”. Он не хочет наносить ущерб интересам “Реала”, который в этой истории выглядит абсолютно нелепо. Я подтверждаю историю с Мбаппе на 1000%.
В Испании сейчас переводят дискуссию в плоскость: кто на самом деле виноват — “Реал” или Мбаппе? В итоге это ударит по нему. Там также задаются вопросом, что для него важнее — “Реал” или сборная Франции. Он выбрал стратегию — лгать, не говорить правду об этой абсурдной ошибке с перепутанным коленом. Я не понимаю этого. Почему искренность — не первый выбор? Вместо того чтобы закрыть тему, они лишь подливают масла в огонь. Ложь никогда не бывает правильным вариантом», — сказал Риоло.
В этом сезоне Мбаппе провел за «Реал» 35 матчей, в которых забил 38 мячей и отдал шесть голевых передач. В декабре он начал испытывать проблемы с коленом, из-за чего был вынужден пропустить девять матчей.
«Реал» занимает второе место в турнирной таблице Ла Лиги, отставая от лидирующей «Барселоны» на четыре очка. В субботу, 4 марта, «сливочные» на выезде сыграют против «Мальорки». Начало матча — в 17:15 по московскому времени.