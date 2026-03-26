Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Чемпионат и Кубок мира
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Другие
Фигурное катание
Спортивные видео
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
20:00
Турция
:
Румыния
Все коэффициенты
П1
1.43
X
5.19
П2
7.29
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
22:45
Италия
:
Северная Ирландия
Все коэффициенты
П1
1.28
X
5.70
П2
13.00
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
22:45
Уэльс
:
Босния и Герцеговина
Все коэффициенты
П1
1.72
X
3.75
П2
5.23
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
22:45
Украина
:
Швеция
Все коэффициенты
П1
3.32
X
3.28
П2
2.31
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
22:45
Польша
:
Албания
Все коэффициенты
П1
1.70
X
3.65
П2
5.90
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
22:45
Словакия
:
Косово
Все коэффициенты
П1
2.31
X
3.14
П2
3.50
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
22:45
Дания
:
Северная Македония
Все коэффициенты
П1
1.22
X
7.00
П2
15.00
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
22:45
Чехия
:
Ирландия
Все коэффициенты
П1
1.97
X
3.49
П2
4.06

Во Франции обвинили Мбаппе во лжи по поводу истории с коленом

Французский журналист Даниэль Риоло обвинил во лжи нападающего мадридского «Реала» Килиана Мбаппе.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

Ранее журналист утверждал, что врачи «сливочных» якобы перепутали колени Мбаппе, обследовав здоровое правое вместо больного левого. Позже 27-летний француз опроверг эту информацию.

«Были встречи по поводу коммуникации на самом высоком уровне. Информация, которую я раскрыл, была подтверждена всеми. Они выбрали стратегию лжи. Я скажу прямо: он солгал. Думаю, это стратегия, выработанная вместе с “Реалом”. Он не хочет наносить ущерб интересам “Реала”, который в этой истории выглядит абсолютно нелепо. Я подтверждаю историю с Мбаппе на 1000%.

В Испании сейчас переводят дискуссию в плоскость: кто на самом деле виноват — “Реал” или Мбаппе? В итоге это ударит по нему. Там также задаются вопросом, что для него важнее — “Реал” или сборная Франции. Он выбрал стратегию — лгать, не говорить правду об этой абсурдной ошибке с перепутанным коленом. Я не понимаю этого. Почему искренность — не первый выбор? Вместо того чтобы закрыть тему, они лишь подливают масла в огонь. Ложь никогда не бывает правильным вариантом», — сказал Риоло.

В этом сезоне Мбаппе провел за «Реал» 35 матчей, в которых забил 38 мячей и отдал шесть голевых передач. В декабре он начал испытывать проблемы с коленом, из-за чего был вынужден пропустить девять матчей.

«Реал» занимает второе место в турнирной таблице Ла Лиги, отставая от лидирующей «Барселоны» на четыре очка. В субботу, 4 марта, «сливочные» на выезде сыграют против «Мальорки». Начало матча — в 17:15 по московскому времени.