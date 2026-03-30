Инсайдер назвал кандидата на пост главного тренера «Тоттенхэма»

Согласно данным Фабрицио Романо, руководство клуба уже ведет интенсивные переговоры с 46-летним итальянским специалистом. «Шпорам» важно как можно скорее закрыть вакансию, и они готовы предложить Де Дзерби долгосрочный рабочий контракт.
Вакансия появилась после того, как «Тоттенхэм» официально объявил о расставании с Игорем Тудором. Хорватский специалист и его ассистенты Томислав Рогич и Риккардо Рагначчи покинули клуб на условиях взаимного согласия. Тудор возглавил команду в середине февраля. Примечательно, что сам Де Дзерби также стал свободным агентом в феврале, расторгнув соглашение с французским «Марселем». «Марсель» уволил Де Дзерби после разгромного поражения от «ПСЖ» в Лиге 1 (0:5).
Смена тренера происходит на непростом для клуба этапе. По итогам 31-го тура Английской Премьер-лиги «Тоттенхэм» занимает лишь 17-ю строчку в таблице, имея в активе 30 очков. Команда демонстрирует крайне слабую форму: в семи последних поединках чемпионата «шпоры» сумели добыть лишь одно очко.
В начале марта стало известно, что «Тоттенхэм» может потерять £261 млн в случае вылета из АПЛ. Общий доход «шпор» уменьшится из-за телевизионных прав, спонсорских контрактов и выручки от продажи билетов.