Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Чемпионат и Кубок мира
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Другие
Фигурное катание
Спортивные видео
Авто/мото
Волейбол
Американский футбол
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Первая лига
19:30
Торпедо
:
СКА-Хабаровск
Все коэффициенты
П1
1.84
X
3.51
П2
4.60
Футбол. Товарищеские матчи
31.03
Россия
:
Мали
Все коэффициенты
П1
1.55
X
4.12
П2
6.23
Футбол. Первая лига
завершен
Чайка
2
:
Челябинск
1
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Черноморец
1
:
Ротор
4
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Арсенал
3
:
Сокол
1
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Родина
3
:
Урал
1
П1
X
П2

Инсайдер назвал кандидата на пост главного тренера «Тоттенхэма»

Журналист Фабрицио Романо сообщил в соцсетях, что Роберто Де Дзерби является основным кандидатом на пост главного тренера лондонского «Тоттенхэма».

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

Согласно данным Фабрицио Романо, руководство клуба уже ведет интенсивные переговоры с 46-летним итальянским специалистом. «Шпорам» важно как можно скорее закрыть вакансию, и они готовы предложить Де Дзерби долгосрочный рабочий контракт.

Вакансия появилась после того, как «Тоттенхэм» официально объявил о расставании с Игорем Тудором. Хорватский специалист и его ассистенты Томислав Рогич и Риккардо Рагначчи покинули клуб на условиях взаимного согласия. Тудор возглавил команду в середине февраля. Примечательно, что сам Де Дзерби также стал свободным агентом в феврале, расторгнув соглашение с французским «Марселем». «Марсель» уволил Де Дзерби после разгромного поражения от «ПСЖ» в Лиге 1 (0:5).

Смена тренера происходит на непростом для клуба этапе. По итогам 31-го тура Английской Премьер-лиги «Тоттенхэм» занимает лишь 17-ю строчку в таблице, имея в активе 30 очков. Команда демонстрирует крайне слабую форму: в семи последних поединках чемпионата «шпоры» сумели добыть лишь одно очко.

В начале марта стало известно, что «Тоттенхэм» может потерять £261 млн в случае вылета из АПЛ. Общий доход «шпор» уменьшится из-за телевизионных прав, спонсорских контрактов и выручки от продажи билетов.

Футбол. Англия
12.04
Сандерленд
:
Тоттенхэм Хотспур
Все коэффициенты
П1
2.67
X
3.45
П2
2.70