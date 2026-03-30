Инсайдер назвал кандидата на пост главного тренера «Тоттенхэма»

Вакансия появилась после того, как «Тоттенхэм» официально объявил о расставании с Игорем Тудором. Хорватский специалист и его ассистенты Томислав Рогич и Риккардо Рагначчи покинули клуб на условиях взаимного согласия. Тудор возглавил команду в середине февраля. Примечательно, что сам Де Дзерби также стал свободным агентом в феврале, расторгнув соглашение с французским «Марселем». «Марсель» уволил Де Дзерби после разгромного поражения от «ПСЖ» в Лиге 1 (0:5).