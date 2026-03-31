Стало известно имя нового главного тренера «Тоттенхэма»

По информации источника, лондонский клуб достиг принципиальной договоренности с 46-летним специалистом и находится в стадии согласования с ним последних деталей пятилетнего соглашения. Ожидается, что Де Дзерби станет одним из самых высокооплачиваемых тренеров АПЛ и получит «огромный финансовый бонус», если «Тоттенхэмом» по итогам сезона не вылетит в Чемпионшип.
Последним местом работы Де Дзерби был «Марсель», который он покинул в феврале этого года. Ранее итальянец возглавлял «Фоджу», «Палермо», «Беневенто», «Сассуоло», донецкий «Шахтер» и «Брайтон».
На минувших выходных «Тоттенхэм» объявил об уходе Игора Тудора, который возглавил клуб в феврале этого года. Он пробыл главным тренером «шпор» всего 44 дня и выиграл лишь один из семи матчей.
«Тоттенхэм» занимает 17-е место в турнирной таблице АПЛ и находится в одном очке от зоны вылета в Чемпионшип. Лондонский клуб рискует вылететь из высшей английской лиги впервые с сезона-1976/77. 12 апреля «шпоры» на выезде сыграют против «Сандерленда».