Источник: Неймар получил гражданство Италии

34-летний Неймар вошел в расширенный список сборной Бразилии на чемпионат мира 2026 года, который пройдет с 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике. Этот список был отправлен Бразильской конфедерацией футбола (CBF) в Международную федерацию футбола (ФИФА) и не будет публиковаться официально. В понедельник, 18 мая, бразильцы объявят официальную заявку на ЧМ-2026, в которую войдут 26 игроков.