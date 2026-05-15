Источник: Неймар получил гражданство Италии

Инсайдер Николо Скира сообщил в соцсетях, что бразильский форвард «Сантоса» Неймар получил итальянское гражданство.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

«С сегодняшнего дня Неймар официально является гражданином Италии. Он получил итальянское гражданство в том числе благодаря поддержке юридической фирмы Эмилиано Нитти», — написал Скира в одной из своих соцсетей.

34-летний Неймар вошел в расширенный список сборной Бразилии на чемпионат мира 2026 года, который пройдет с 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике. Этот список был отправлен Бразильской конфедерацией футбола (CBF) в Международную федерацию футбола (ФИФА) и не будет публиковаться официально. В понедельник, 18 мая, бразильцы объявят официальную заявку на ЧМ-2026, в которую войдут 26 игроков.

Неймар является лучшим бомбардиром в истории сборной Бразилии. На его счету 79 голов в 128 матчах.

Ранее стало известно, что Неймар близок к пропуску чемпионата мира. 34-летний нападающий не попал в состав сборной Бразилии на мартовские товарищеские матчи с Францией и Хорватией.

На групповом этапе ЧМ-2026 сборная Бразилии сыграет с командами Марокко (13 июня), Гаити (19 июня) и Шотландии (24 июня).

Впервые в истории турнира в нем примут участие 48 сборных — на предыдущих восьми мундиалях участвовали по 32 команды.