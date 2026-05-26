Матч-центр
Футбол. Италия
завершен
Верона
0
:
Рома
2
Футбол. Италия
завершен
Торино
2
:
Ювентус
2
Футбол. Италия
завершен
Лечче
1
:
Дженоа
0
Футбол. Италия
завершен
Кремонезе
1
:
Комо
4
Футбол. Италия
завершен
Милан
1
:
Кальяри
2
Футбол. Испания
завершен
Вильярреал
5
:
Атлетико
1
Ла Лига объявила имена номинантов на приз лучшего игрока

В предыдущем сезоне лучшим игроком Ла Лиги был Рафинья.

Ла Лига назвала игроков, претендующих на звание лучшего футболиста сезона-2025/26. Победитель будет выбран по результатам голосования болельщиков, экспертов и капитанов команд.

В числе номинантов: форвард «Барселоны» Ламин Ямаль (28 матчей, 16 голов, 11 результативных передач), нападающий «Реала» Килиан Мбаппе (31 матч, 25 голов, 5 передач), форвард «Мальорки» Ведат Мурики (37 матчей, 23 гола, 1 передача), полузащитник «Бетиса» Пабло Форнальс (37 матчей, 9 голов, 6 передач) и вингер «Вильярреала» Николя Пепе (36 матчей, 8 голов, 8 передач).

В предыдущем сезоне (2024/25) лучшим игроком стал форвард «Барселоны» Рафинья.

Напомним, в текущем сезоне «Барселона» стала чемпионом Ла Лиги, на втором месте «Реал Мадрид».