«Челси» отказался обсуждать с «Барселоной» трансфер Жоао Педро

В сезоне-2025/26 футболист отметился 20 голами и сделал девять результативных передач в 49 матчах за клуб. Жоао Педро был признан лучшим игроком сезона в команде.
Ранее стало известно, что «Челси» возглавит испанский специалист Хаби Алонсо. Он приступит к работе в клубе с 1 июля. До назначения в «Челси» Алонсо работал в «Байере» и мадридском «Реале». С леверкузенским клубом он выиграл первый чемпионский титул в истории команды.
В минувшем сезоне «Челси» занял восьмое место в турнирной таблице Английской Премьер-Лиги.