«Челси» отказался обсуждать с «Барселоной» трансфер Жоао Педро

Ранее стало известно, что «Челси» возглавит испанский специалист Хаби Алонсо. Он приступит к работе в клубе с 1 июля. До назначения в «Челси» Алонсо работал в «Байере» и мадридском «Реале». С леверкузенским клубом он выиграл первый чемпионский титул в истории команды.