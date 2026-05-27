Футбол. Лига конференций
22:00
Кристал Пэлас
:
Райо Вальекано
Футбол. Товарищеские матчи
28.05
Египет
:
Россия
Футбол. Италия
завершен
Верона
0
:
Рома
2
Футбол. Италия
завершен
Торино
2
:
Ювентус
2
Футбол. Италия
завершен
Лечче
1
:
Дженоа
0
Футбол. Испания
завершен
Вильярреал
5
:
Атлетико
1
«Челси» отказался обсуждать с «Барселоной» трансфер Жоао Педро

Трансфер нападающего «Челси» Жоао Педро в «Барселону» на замену уходящему Роберту Левандовски, скорее всего, не состоится. Об этом сообщает инсайдер Фабрицио Романо в соцсетях.

По информации Романо, лондонский клуб категорически отказывается обсуждать возможный переход 24‑летнего бразильца в каталонский клуб. «Челси» рассматривает Жоао Педро как ключевую фигуру в составе и не намерен расставаться с игроком вне зависимости от суммы предложения.

В сезоне-2025/26 футболист отметился 20 голами и сделал девять результативных передач в 49 матчах за клуб. Жоао Педро был признан лучшим игроком сезона в команде.

Ранее стало известно, что «Челси» возглавит испанский специалист Хаби Алонсо. Он приступит к работе в клубе с 1 июля. До назначения в «Челси» Алонсо работал в «Байере» и мадридском «Реале». С леверкузенским клубом он выиграл первый чемпионский титул в истории команды.

В минувшем сезоне «Челси» занял восьмое место в турнирной таблице Английской Премьер-Лиги.